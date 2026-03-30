Некоторые виды рыбы запретят ловить в СКО и Акмолинской области с 15 апреля

Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК введены ограничения на лов рыбы в водоемах Есильского бассейна.

По данным рыбной инспекции по Северо-Казахстанской области, эта мера принята с целью охраны рыбных ресурсов во время нереста. Жители Акмолинской и Северо-Казахстанской областей должны строго соблюдать эти ограничения. Потому что незаконный лов рыбы может привести к административной или уголовной ответственности.

Например, с 15 апреля по 15 мая запрещен лов щуки, язя, судака. Карпа нельзя ловить с 20 мая по 20 июня. На лов гаммаруса наложен запрет с 1 августа до 14 сентября, сбор цист артемии — с 1 марта по 15 июня, лов речных раков — с 1 июня по 15 июля.

С 20 апреля по 20 мая введены ограничения на лов рыбы в реках Есиль, Нура, Селеты и всех их притоках, а также в водохранилищах.

Есильская межобластная бассейновая инспекция призывает жителей с ответственностью относиться к природным ресурсам, беречь рыбный фонд.

Ранее сообщалось, что в небольшом озере в Актюбинской области зафиксирован мор рыбы.