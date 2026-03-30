    15:16, 30 Март 2026 | GMT +5

    Некоторые виды рыбы запретят ловить в СКО и Акмолинской области с 15 апреля

    Запрет на лов рыбы отдельных видов вводится с 15 апреля в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    карп
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК введены ограничения на лов рыбы в водоемах Есильского бассейна.

    По данным рыбной инспекции по Северо-Казахстанской области, эта мера принята с целью охраны рыбных ресурсов во время нереста. Жители Акмолинской и Северо-Казахстанской областей должны строго соблюдать эти ограничения. Потому что незаконный лов рыбы может привести к административной или уголовной ответственности.

    Например, с 15 апреля по 15 мая запрещен лов щуки, язя, судака. Карпа нельзя ловить с 20 мая по 20 июня. На лов гаммаруса наложен запрет с 1 августа до 14 сентября, сбор цист артемии — с 1 марта по 15 июня, лов речных раков — с 1 июня по 15 июля.

    С 20 апреля по 20 мая введены ограничения на лов рыбы в реках Есиль, Нура, Селеты и всех их притоках, а также в водохранилищах.

    Есильская межобластная бассейновая инспекция призывает жителей с ответственностью относиться к природным ресурсам, беречь рыбный фонд.

    Ранее сообщалось, что в небольшом озере в Актюбинской области зафиксирован мор рыбы.

     

    Муратбек Макулбеков
    Муратбек Макулбеков
