В небольшом водоеме Актюбинской области зафиксирована массовая гибель рыбы

В небольшом водоеме, впадающем в реку Жинишке вблизи города Актобе, зафиксирован мор рыбы. По предварительной версии, в зимний период причиной гибели рыбы стало кислородное голодание.

— После выезда специалистов на место подтвердился факт гибели рыб. Общий вес погибшей рыбы (карась — ред.) составил 45 кг. Организованы работы по сбору мертвой рыбы. Пробы воды и рыбы направлены на лабораторное исследование. С учетом мелководности участка и отсутствия течения зимой предполагается, что причиной гибели стало кислородное голодание. Точная причина будет установлена по результатам лабораторных анализов. Водоем в микрорайоне на юго-западе не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения. Он образовался за счет весеннего паводка и талых вод, — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в реке Сазды, протекающей через центр Актобе, также был зафиксирован мор рыбы. Специалисты инспекции собрали 20 кг рыбы и направили образцы на анализ.