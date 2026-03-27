    00:34, 27 Март 2026 | GMT +5

    В небольшом водоеме Актюбинской области зафиксирована массовая гибель рыбы

    Всего собрано 45 кг мертвой рыбы. Специалисты взяли пробы воды и рыбы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    В небольшом водоеме, впадающем в реку Жинишке вблизи города Актобе, зафиксирован мор рыбы. По предварительной версии, в зимний период причиной гибели рыбы стало кислородное голодание.

     

    — После выезда специалистов на место подтвердился факт гибели рыб. Общий вес погибшей рыбы (карась — ред.) составил 45 кг. Организованы работы по сбору мертвой рыбы. Пробы воды и рыбы направлены на лабораторное исследование. С учетом мелководности участка и отсутствия течения зимой предполагается, что причиной гибели стало кислородное голодание. Точная причина будет установлена по результатам лабораторных анализов. Водоем в микрорайоне на юго-западе не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения. Он образовался за счет весеннего паводка и талых вод, — сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

    Ранее сообщалось, что в реке Сазды, протекающей через центр Актобе, также был зафиксирован мор рыбы. Специалисты инспекции собрали 20 кг рыбы и направили образцы на анализ.

    Данагуль Карбаева
