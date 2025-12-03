Неизвестные похитили 20 тысяч патронов бундесвера в Германии

Представитель вспомогательного подразделения бундесвера в Бонне указал, что инцидент произошел в ночь на 25 ноября. По его словам, грузовик простоял на парковке всю ночь, а взлом был обнаружен лишь на следующий день, когда водитель прибыл для доставки боеприпасов немецким военным в казармы в Бурге.

По первым оценкам, воры похитили около 10 000 боевых патронов калибра 9 мм, почти 9900 холостых патронов для штурмовых винтовок, а также дымовые боеприпасы.

— Мы очень серьезно относимся к этой краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть не в те руки, — заявила представительница Минобороны ФРГ.

По ее словам, заключившая контракт с бундесвером транспортная компания нарушила правила безопасности при перевозке боеприпасов. По всей видимости, водитель решил переночевать в отеле, оставив груз без присмотра на неохраняемой стоянке в промзоне. В бундесвере предполагают, что это была не случайная кража — преступники вели за автомобилем слежку.

