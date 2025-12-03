РУ
    Неизвестные похитили 20 тысяч патронов бундесвера в Германии

    Неизвестные злоумышленники в Германии похитили большое количество боеприпасов, принадлежащих бундесверу. Снаряды были украдены из грузовика, принадлежащего гражданской транспортной компании, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Фото: Birgitta von Gyldenfeldt/dpa/picture alliance

    Представитель вспомогательного подразделения бундесвера в Бонне указал, что инцидент произошел в ночь на 25 ноября. По его словам, грузовик простоял на парковке всю ночь, а взлом был обнаружен лишь на следующий день, когда водитель прибыл для доставки боеприпасов немецким военным в казармы в Бурге.

    По первым оценкам, воры похитили около 10 000 боевых патронов калибра 9 мм, почти 9900 холостых патронов для штурмовых винтовок, а также дымовые боеприпасы.

    — Мы очень серьезно относимся к этой краже, поскольку такие боеприпасы не должны попасть не в те руки, — заявила представительница Минобороны ФРГ. 

    По ее словам, заключившая контракт с бундесвером транспортная компания нарушила правила безопасности при перевозке боеприпасов. По всей видимости, водитель решил переночевать в отеле, оставив груз без присмотра на неохраняемой стоянке в промзоне. В бундесвере предполагают, что это была не случайная кража — преступники вели за автомобилем слежку.

    Ранее сообщалось, что в Алматинской области с поезда украли цветной металл на 2 млн тенге. 

    Жулдыз Атагельдиева
