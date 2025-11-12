РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:44, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Цветной металл на 2 млн тенге украли с поезда: пятеро осуждены в Алматинской области

    Транспортные полицейские раскрыли кражу крупной партии цветного металла, перевозимого железнодорожным транспортом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цветной металл на 2 млн тенге украли с поезда: пятеро осуждены в Алматинской области
    Фото: ДП на транспорте Алматинской области

    Кража была совершена на территории Алматинской области.

    — Инцидент произошел 23 сентября 2024 года на станции Жетыген Илийского района. Из грузового контейнера, следовавшего по маршруту «Майкудук — Жетыген», злоумышленники похитили 23 медных листа общей стоимостью свыше 2 миллионов тенге, — сообщили в департаменте полиции на транспорте.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские на станции Конаев установили и задержали пятерых участников преступной группы. Ими оказались ранее судимые жители Алматинской области и области Жетысу. Преступная деятельность злоумышленников пресечена.

    В результате спецоперации при поддержке бойцов спецподразделения «СОБР» одновременно задержаны трое подозреваемых в городе Алматы. В дальнейшем установлены и задержаны еще двое соучастников, пытавшихся скрыться от следствия.

    — По факту кражи чужого имущества, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере проведено досудебное расследование. Суд признал всех обвиняемых виновными. Они понесли наказание в виде лишения и ограничения свободы, — заключили в департаменте.

    В полиции подчеркнули, что работа по пресечению имущественных преступлений на объектах транспортной инфраструктуры продолжается.

    Ранее в Алматы полиция возбудила уголовное дело по факту кражи гранитных плит. Демонтированные плиты были незаконно вывезены сторонним автомобилем-манипулятором в цех по изготовлению надгробий. Инцидент произошел вдоль берега реки Большая Алматинка, где ведутся работы по реконструкции.

