РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:39, 19 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Неизвестные пытались прорваться на военный объект в Туркестанской области

    Инцидент произошел 19 сентября на территории войсковой части Вооруженных Сил, дислоцированной в городе Арысь, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Неизвестные пытались прорваться на военный объект в Туркестанской области
    Фото: пресс-служба Шымкентского гарнизона

    Согласно официальной информации, дежурный часовой военизированной охраны своевременно обнаружил группу неизвестных лиц, пытавшихся приблизиться к режимному объекту, и действовал строго в соответствии с Уставом караульной службы.

    В результате оперативных действий нарушители были остановлены.

    — Обстоятельства происшествия изучаются компетентными органами, — сообщили в пресс-службе Шымкентского гарнизона.

    Устанавливаются личности задержанных и мотивы их действий.

    По одной из предварительных версий, не исключается попытка хищения цветных металлов.

    Окончательные выводы будут сделаны по итогам следствия.

    Согласно Общевоинским уставам, часовой обязан остановить всех, кто приближается к посту или запретной границе, окриком: «Стой», «Назад» или «Обойти вправо (влево)». Если команда не выполняется, он предупреждает нарушителя словами: «Стой, стрелять буду» и немедленно вызывает начальника караула.

    В случае дальнейшего неповиновения часовой производит предупредительный выстрел вверх, а при попытке прорыва — применяет оружие.

    При явном нападении на себя или охраняемый объект часовой вправе применить оружие без предупреждения.

    Министерство обороны Республики Казахстан напоминает, что военные объекты относятся к числу зон с особым правовым режимом. Несанкционированное проникновение на их территорию является грубым нарушением закона и влечет уголовную ответственность.

    Отметим, в Казахстане внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве обороны. Функции ведомства расширены.

    Теги:
    Военные Туркестанская область Регионы Казахстана Минобороны РК
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
    Сейчас читают