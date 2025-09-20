Неизвестные пытались прорваться на военный объект в Туркестанской области
Инцидент произошел 19 сентября на территории войсковой части Вооруженных Сил, дислоцированной в городе Арысь, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно официальной информации, дежурный часовой военизированной охраны своевременно обнаружил группу неизвестных лиц, пытавшихся приблизиться к режимному объекту, и действовал строго в соответствии с Уставом караульной службы.
В результате оперативных действий нарушители были остановлены.
— Обстоятельства происшествия изучаются компетентными органами, — сообщили в пресс-службе Шымкентского гарнизона.
Устанавливаются личности задержанных и мотивы их действий.
По одной из предварительных версий, не исключается попытка хищения цветных металлов.
Окончательные выводы будут сделаны по итогам следствия.
Согласно Общевоинским уставам, часовой обязан остановить всех, кто приближается к посту или запретной границе, окриком: «Стой», «Назад» или «Обойти вправо (влево)». Если команда не выполняется, он предупреждает нарушителя словами: «Стой, стрелять буду» и немедленно вызывает начальника караула.
В случае дальнейшего неповиновения часовой производит предупредительный выстрел вверх, а при попытке прорыва — применяет оружие.
При явном нападении на себя или охраняемый объект часовой вправе применить оружие без предупреждения.
Министерство обороны Республики Казахстан напоминает, что военные объекты относятся к числу зон с особым правовым режимом. Несанкционированное проникновение на их территорию является грубым нарушением закона и влечет уголовную ответственность.
Отметим, в Казахстане внесены изменения и дополнения в положение о Министерстве обороны. Функции ведомства расширены.