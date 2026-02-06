Нехватка электричества для новых дата-центров наблюдается в Москве

Как отмечается, в Москве быстро увеличить объемы доступной электроэнергии не получится.

Постановление правительства № 861 предусматривает, что при отсутствии достаточной электроэнергии поставщик может предложить заказчику меньшие мощности. Но для центров обработки данных такой вариант не подходит, пишут «Ведомости».

Эксперт по энергетике Дмитрий Стапран отметил, что потенциал дальнейшего размещения новых дата-центров в Московском регионе ограничен. Новые электростанции в Москве и Подмосковье планируют ввести в 2027–2030 годах, а строительство новых высоковольтных линий будет реализовано только к 2030–2032 годам. Эксперт выразил мнение, что в среднесрочной перспективе практически невозможно снять ограничения для подключения центров к сетям в регионе.

Советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов заявил, что из-за дефицита электроэнергии в Москве строительство новых центров обработки данных переносится в регионы, такие как Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. По его словам, наибольшая экономия при подключении новых серверных помещений — в Сибири.

Однако эксперты отмечают, что крупным компаниям невыгодно строить дата-центры в регионах, так как основные пользователи сосредоточены в Москве и Подмосковье.

30 октября Минцифры и представители правительственного аналитического центра на совещании у вице-премьера Александра Новака сообщили, что к 2030 году энергопотребление серверных помещений для искусственного интеллекта в России увеличится как минимум в 2,5 раза — с текущих 1 ГВт до 2,5 ГВт.

