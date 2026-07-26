Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Нефтяной танкер подорвался после отклонения от маршрута в Ормузском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта .

Сообщается, что нефтяной танкер, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался при столкновении с морской миной.

Принадлежность судна не указывается.

Подобные инциденты в Ормузе за последнее время происходят не впервые.

Ранее, 20 июля, сообщалось, что два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались.

Напомним, в Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе.