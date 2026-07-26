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    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер подорвался после отклонения от маршрута в Ормузском проливе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Белта.

    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
    Фото: defapress.ir

    Сообщается, что нефтяной танкер, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, подорвался при столкновении с морской миной.

    Принадлежность судна не указывается.

    Подобные инциденты в Ормузе за последнее время происходят не впервые. 

    Ранее, 20 июля, сообщалось, что два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались.

    Напомним, в Тегеране прошли несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом по вопросам судоходства в Ормузском проливе.

    В мире Нефть Мировые новости Ормузский пролив
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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