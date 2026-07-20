Два танкера подорвались в районе Ормузского пролива — КСИР

Два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.