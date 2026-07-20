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    Два танкера подорвались в районе Ормузского пролива — КСИР

    Два танкера с нефтью намеревались пройти через Ормузский пролив по небезопасному маршруту и подорвались. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

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    Фото: Tasnim

    Согласно заявлению, которое приводит агентство Tasnim, «подстрекаемые армией США» танкеры пытались покинуть безопасный маршрут в южной части Ормузского пролива, из-за чего взорвались.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Ранее сообщалось, что американские военные приступили к нанесению очередной серии ударов по территории Ирана. Об этом сообщило 19 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Напомним, Трамп сравнил потери США в Иране с Афганистаном и Вьетнамом.

    Иран Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор