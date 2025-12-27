Нефтебазы без приборов учета могут остаться без поставок с 2026 года

Министерство энергетики напоминает участникам рынка о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства в сфере оборота нефтепродуктов. В целях обеспечения прозрачности рынка ведомство рассматривает введение ограничений на отгрузку топлива в адрес нефтебаз, не оснащенных контрольными приборами учета (КПУ), с 1 января 2026 года.

Данное требование не является новым. Согласно Закону «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», обязательное оснащение производственных объектов, нефтебаз и АЗС приборами учета предусмотрено еще с 2024 года.

Цифровизация баз хранения — это ключевой инструмент энергетической безопасности, который позволяет отслеживать реальные запасы топлива по всей стране, исключая риски искусственного дефицита и «серого» вывоза ГСМ за границу.

По данным государственной системы учета «OilTrack» (портал Qoldau.kz), на сегодняшний день в стране зарегистрировано 279 нефтебаз. Из них 125 объектов уже полностью перешли на цифровой формат работы, передавая данные в режиме реального времени. Владельцам остальных объектов необходимо ускорить процесс модернизации для соответствия законным требованиям и обеспечения бесперебойных поставок.

— При этом работа по выводу оптового рынка из «тени» не отразится на конечных потребителях. Текущих мощностей добросовестных нефтебаз, оснащенных необходимым оборудованием, достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Запасы ГСМ в стране сформированы в необходимых объемах, ситуация с поставками на АЗС находится на постоянном контроле, риски дефицита отсутствуют, — пояснили в ведомстве.

Министерство энергетики призывает субъекты бизнеса завершить техническое оснащение своих объектов, чтобы гарантировать стабильную и прозрачную работу в правовом поле в новом году.

