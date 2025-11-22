Нефть подешевела на мировых биржах

На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,76 доллара, составила 62,62 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,79 доллара США – до 58,21 доллара за баррель.

Ранее мы писали, что Администрация Трампа объявила о начале новых нефтяных разработок у побережья Калифорнии и Флориды, что вызвало недовольство штатов.

План администрации предполагает продажу шести морских участков у побережья Калифорнии. Также планируется новое бурение у побережья Флориды на расстоянии не менее 100 миль от берега штата.

По мнению критиков, проекты по расширению добычи нефти в США могут нанести ущерб прибрежным сообществам и экосистемам. Туризм и доступ к чистым пляжам являются ключевыми составляющими экономики обоих штатов.