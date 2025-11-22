Нефть подешевела на мировых биржах
Цены на нефть демонстрируют снижение на ключевых биржах: на торгах в Лондоне и Нью-Йорке стоимость барреля продолжила падение, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,76 доллара, составила 62,62 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,79 доллара США – до 58,21 доллара за баррель.
Ранее мы писали, что Администрация Трампа объявила о начале новых нефтяных разработок у побережья Калифорнии и Флориды, что вызвало недовольство штатов.
План администрации предполагает продажу шести морских участков у побережья Калифорнии. Также планируется новое бурение у побережья Флориды на расстоянии не менее 100 миль от берега штата.
По мнению критиков, проекты по расширению добычи нефти в США могут нанести ущерб прибрежным сообществам и экосистемам. Туризм и доступ к чистым пляжам являются ключевыми составляющими экономики обоих штатов.