    03:58, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нефть подешевела на мировых биржах

    Цены на нефть демонстрируют снижение на ключевых биржах: на торгах в Лондоне и Нью-Йорке стоимость барреля продолжила падение, передает агентство Kazinform со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. 

    Коллаж: Canva

    На лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, снизившись на 0,76 доллара, составила 62,62 доллара.

    На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подешевела на 0,79 доллара США – до 58,21 доллара за баррель. 

    Ранее мы писали, что Администрация Трампа объявила о начале новых нефтяных разработок у побережья Калифорнии и Флориды, что вызвало недовольство штатов.

    План администрации предполагает продажу шести морских участков у побережья Калифорнии. Также планируется новое бурение у побережья Флориды на расстоянии не менее 100 миль от берега штата. 

    По мнению критиков, проекты по расширению добычи нефти в США могут нанести ущерб прибрежным сообществам и экосистемам. Туризм и доступ к чистым пляжам являются ключевыми составляющими экономики обоих штатов.

     

