Трамп объявил о планах по добыче нефти у берегов Калифорнии и Флориды — штаты против

План администрации предполагает продажу шести морских участков у побережья Калифорнии. Также планируется новое бурение у побережья Флориды на расстоянии не менее 100 миль от берега штата.

Дональд Трамп, который считает, что изменение климата является «величайшим обманом, когда-либо совершенным над миром», создал Национальный совет по энергетическому доминированию и поручил ему как можно скорее увеличить и без того рекордное производство энергии в США, особенно ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и природный газ.

Идея по бурению в открытом море «обречена на провал» считает губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, демократ и главный критик президента, который планирует баллотироваться в президенты в 2028 году. Это предложение, скорее всего, вызовет противодействие обеих партий во Флориде.

По мнению критиков, проекты по расширению добычи нефти в США могут нанести ущерб прибрежным сообществам и экосистемам. Туризм и доступ к чистым пляжам являются ключевыми составляющими экономики обоих штатов.

С 1995 года не разрешалось бурение в федеральных водах в восточной части Мексиканского залива, которая включает прибрежные воды Флориды и Алабамы, из-за опасений по поводу разливов нефти. В Калифорнии есть несколько морских нефтяных вышек, но с середины 1980-х годов не было выдано ни одного нового разрешения на бурение в федеральных водах.

Разливы нефти «не только наносят непоправимый ущерб окружающей среде, но и снижают стоимость прибрежных домов, наносят ущерб туристической отрасли и ослабляют прибрежную инфраструктуру», –говорится в письме законодателей, подписанном десятками демократов. По их оценкам, один катастрофический разлив нефти может стоить налогоплательщикам миллиардов долларов в виде упущенной выгоды, затрат на очистку и восстановление экосистемы.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа объявила о плане разрешить добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске.