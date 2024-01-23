О повышении потенциала развития Актюбинской области, строительстве автотрасс и сооружений очистки сточных вод, добыче нефти на месторождениях и Генеральном плане города Актобе в интервью корреспонденту Kazinform рассказал аким региона Асхат Шахаров.

— Мы часто говорим, что Актюбинская область — один из регионов с высоким потенциалом развития. Для каждой отрасли здесь определены пути развития, установлены показатели. Асхат Берлешулы, расскажите о планах по дальнейшему развитию крупного мегаполиса на западе нашей страны.

— В декабре к нам приезжал Президент Касым-Жомарт Токаев, дал ряд поручений. Также он отметил отрасли, обладающие большим потенциалом. Работы много, предстоят масштабные дела. Во-первых, привлечение инвестиций. Для этого должно быть достаточно источников энергии. По направлению альтернативных источников энергии инвесторы предлагают ряд проектов, общей мощностью 500 МВт. Сейчас важна именно эта работа.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Во-вторых, для развития экономики нужно решать вопросы дорожного строительства. Глава государства дал конкретные поручения и по этому направлению. Сейчас трасса Актобе-Карабулак-Улгайсын разделена на семь участков. Из первых двух участков по одному прошла процедура госзакупок, по второму документы скоро будут готовы. Начнется строительство первых 56 километров, то есть, от въезда в Актобе до станции Жазык — четырехполосной дороги первой категории. На оставшиеся пять участков разработку проектно-сметной документации планируем на следующий год.

Это трасса, по которой проезжает много транзитного автотранспорта. В летние месяцы проезжает около 16 тысяч легковых и грузовых автомашин, зимой 8-9 тысяч. Мы видим, что за последние годы нагрузка увеличилась в пять раз. Поэтому до полного окончания строительства новой дороги будет вестись ремонт на старой. Министерство транспорта в прошлом году выделило один миллиард тенге, если в этом году выделит еще один миллиард тенге, то будет отремонтировано 40 километров дороги. Вместе с тем началось строительство шоссе Кандыагаш-Шалкар общей протяженностью 259 километров. В прошлом году было отремонтировано 20 километров, в 2024 году планируется построить еще 75 километров, при поддержке Министерства транспорта. Строительство будет вестись не только из Шалкара, но и из Кандыагаша, с двух сторон, потому что по направлению до Журына ситуация очень плохая.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

— Как Вы уже отметили, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, посетивший регион в конце года, ознакомился с работой по нескольким направлениям. Он дал оценку промышленности, малому и среднему бизнесу. Были ли в прошлом году достигнуты положительные результаты в этих отраслях?

— У нас есть четкая установка на привлечение в регион триллиона тенге инвестиций ежегодно. В первую очередь, мы отдаем приоритет замещению импорта отечественной продукцией. Сюда входят и строительные материалы, и корма для животных, и продовольствие. Инвесторам интересен Актобе. Сегодня в области активно работают 27 субъектов крупного бизнеса, 45 среднего и 486 субъектов малого бизнеса.

В прошлом году в рамках 18 инвестиционных проектов открылось около 900 рабочих мест. Не будем забывать, что по этому направлению важно не количество, а качество. В частности, компания ERG запустила фабрику по переработке шламов на Донском горно-обогатительном комбинате. Это инвестиционный проект, давший возможность использовать горнорудные отходы, накапливавшиеся в течение полувека, и таким образом решить экологическую проблему.

Кроме того, начал работать завод по производству мобильных буровых установок, обеспечивающий внутренний рынок нефтедобывающим оборудованием. Комбинат «Жана-Альжан» начал выпускать комбикорма. Это дает возможность удовлетворять спрос не только Актюбинской, но и Западно-Казахстанской области.

Компании ERG, CNPC-Актобемунайгаз и «Актобе мыс» выделили более 200 миллиардов тенге, провели модернизацию и расширение своих предприятий.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то Актюбинская область находится в числе лучших регионов. В прошлом году около 4 тысяч человек были охвачены государственными программами. В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства поддержку получили 1 637 человек, в рамках проекта «Ауыл аманаты» — 1 655 человек. Около 600 многодетных семей получили безвозвратные гранты на сумму 400 МРП.

Нужно отметить еще одну особенность. Реализована также и наша региональная программа. Одобрено 53 проекта общей стоимостью 1 миллиард тенге по развитию малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий Хромтауского района. В результате, численность субъектов МСБ выросла на 6,8%, достигнув 96,5 тысячи. Сейчас в этой сфере трудится 181,5 тысячи человек.

Фото: пресс-служба акима Актюбинской области

— В Актюбинской области несколько районов удобны для растениеводства, но большинство — для животноводства. Вы сейчас объезжаете районы, встречаетесь с аграриями. О каких проблемах они говорят? Как будут решаться эти проблемы?

— В нашем регионе и аграрный сектор хорошо развивается. В прошлом году на поддержку сельского хозяйства было предусмотрено 14,5 миллиарда тенге. Президент во время поездки по нашему региону разъяснил содержание проекта «Ауыл аманаты» и отметил, что государство будет оказывать всемерную поддержку аграриям, малому и среднему бизнесу.

В рамках проекта из республиканского бюджета на 2023–2024 годы выделено 19 миллиардов тенге. Уже на сегодняшний день одобрены 1 734 проекта общей стоимостью 8 миллиардов тенге. В результате малые хозяйства закупили более 2019 голов птицы, посадили овощи на 210 гектарах, построили 97 малых теплиц. Начали работать 142 малых предприятия по переработке молока, 75 — по переработке мяса, 123 кондитерских предприятия и пекарни. Более тысячи человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, создано 1 210 новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

Действительно, после назначения я объехал 12 районов, провел открытый диалог по проблемным вопросам. Посетил хозяйства в районах, выслушал пожелания владельцев. Сейчас во всех отраслях животноводства наблюдается рост. И все же, надо признать, что в развитии овцеводства есть препятствия и недостатки. Был проведена масштабная работа по переработке овечьей шерсти. Теперь в регионе будут производиться также и строительные материалы. Что касается обработки шкур животных, то областное Управление сельского хозяйства и земельных отношений ищет инвесторов. Надеемся, что в будущем и этот вопрос будет решен. В свою очередь аграрии просят поддержки в виде компенсации расходов на корма. Из местного бюджета дополнительно выделено 2,9 миллиарда тенге. В целом при государственной поддержке за 11 месяцев 2023 года было произведено продукции на 424 миллиарда тенге.

— Теперь о жилищно-коммунальном хозяйстве — для комфортной жизни мы хотим, чтобы были доступны электричество, вода, газ. Расскажите, как обеспечиваются всем этим жители области?

— Президент дал поручение до 2025 года обеспечить все села питьевой водой. Из 320 населенных пунктов области в 283 жители пользуются водопроводом. Еще 37 населенных пунктов используют воду из скважин. В прошлом году в села Алтай батыр Байганинского района, села Жарсай, Жарык, Жанаталап Кобдинского района, село Шубарши Уилского района проведен централизованный водопровод. В этих селах живут 2 285 человек. Кроме того, в 13 селах установлены комплексные блок-модули. Еще в трех селах водопроводная сеть восстановлена и реконструирована. В этом году в 15 из указанных 37 сел будет построен водопровод. В селе Дукен Иргизского района, селе Кок-уй Кобдинского района будут установлены комплексные блок-модули. Таким образом, в области 926 тысяч человек, или 99,8%, то есть 300 населенных пунктов (93,7%) будут обеспечены водой. Не будем скрывать, что есть проблемы и в жилых массивах на территории города Актобе. Для их решения мы используем водные месторождения Сарыбулак и Моисеева. Запасов воды здесь хватит на 50 лет. Воду нужно будет подвести примерно за 45-60 километров. На сегодняшний день проведена экспертиза подземных запасов воды, направлена заявка в Правительство на проведение строительных работ. В этом году планируем их начать.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

— Достаточно ли запасов воды в регионе?

— На территории города недостаточно. Как я уже отметил, вопрос будет решен с использованием месторождений Сарыбулак и Моисеева. Есть еще Кокжиде. Здесь работы по добыче нефти и газа до 2032 года будут полностью остановлены. Сейчас здесь присутствуют пять компаний. Уже в этом году из более чем 200 скважин в половине работа будет остановлена. Работа будет вестись поэтапно.

— Насколько обеспечены жители области газоснабжением?

— В прошлом году у нас были газифицированы 16 сел с населением более 6,8 тысячи человек. Это село Кумкудык района Айтеке би, села Нура и Аманколь в Иргизском районе, село Екпетал в Уилском районе, село Алимбет Каргалинского района, села Каратаусай, Байтурасай, Карабулак Мартукского района, села Мугалжар, Жаркемер, Жанатурмыс Мугалжарского района, села Кудуксай, Карлау Хромтауского района, села Булак и Косоткель Кобдинского района и село Есет батыр Шалкарского района.

Фото: Фото: пресс-служба Актюбинской области

Таким образом, из 320 населенных пунктов 168 обеспечены газом, то есть, более 886 тысяч жителей пользуются «голубым топливом». Вместе с тем, в 2024 году газ будет подан в семь сел с населением 2,8 тысячи человек. Это село Кораши Байганинского района, Жарма Иргизского района, Акмолассай и Байнассай Мартукского района, Жарык Мугалжарского района, Алтыкарасу и Енбекши Темирского района. В результате обеспеченность газом по области достигнет 95,8%.

Кроме того, разработана 21 проектно-сметная документация на сумму более 21,3 миллиарда тенге по газификации 27 сел. Строится третья нитка магистрального газопровода «Бухара-Урал» для бесперебойной подачи газа в большую часть города Актобе, близлежащие населенные пункты и промышленные объекты. Стоимость строительства -43,4 миллиарда тенге. В этом году строительство будет завершено, газопровод будет сдан в эксплуатацию.

— Вы руководили областным центром, то есть городом Актобе, знаете проблемные вопросы до деталей. Когда город избавится от неприятного запаха?

— Во-первых, примерно через два месяца будет утвержден Генеральный план города Актобе. В последний раз в него вносились большие изменения в 2015 году. В 2017–2018 годах городу были предоставлены значительные земельные участки, территория города вновь увеличилась. Генплан укажет путь реального развития города. В Генплане будут всесторонне учтены вопросы строительства жилых массивов, социальных объектов и инфраструктуры. Что касается неприятного запаха, то разработана Дорожная карта. К ее подготовке были привлечены представители гражданского общества, независимые эксперты и представители государственных органов. Документ охватывает актуальные экологические вопросы, по этому направлению в ближайшие три года будут приняты эффективные меры. Вместо изношенных канализационных очистных сооружений будут построены новые. Проект общей стоимостью 53,5 миллиарда тенге будет финансировать Европейский банк реконструкции и развития. На сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование, получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы начнутся в этом году.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

— Решен ли полностью вопрос о мусорном полигоне? Защитит ли засыпка территории песком от медленного горения мусора?

— Актюбинцы хорошо знают вопрос о старом городском мусорном полигоне. Этот полигон принимает твердые бытовые отходы с 2007 года, за 17 лет слой мусора достиг 20 метров. Выделяемый при гниении мусора метан загорается. В последние годы, особенно в летние месяцы, на полигоне часто случались пожары. В прошлом году мы засыпали землей 42 гектара территории, для выхода метана наружу установили 74 трубы. Эти меры должны предотвратить возгорание мусора. В настоящее время мусор отвозится на новый полигон, построенный в 18 километрах.

— Для озеленения Актобе ежегодно высаживаются деревья, проводится много акций. Но город до сих пор выглядит не очень хорошо. Будут ли у нас зеленые зоны, парк отдыха?

— Формирование зеленой зоны, увеличение количества парков стоят на повестке дня. Вы, наверное, видели в центре города несколько фонтанов вышли из строя. На них ведутся ремонтные работы. Для комплексного озеленения города планируется разработка пятилетнего плана. Он будет реализован на основе государственно-частного партнерства. В план входят установка систем полива 18 парков и газонов, высев многолетних и однолетних цветов, высадка 5 тысяч деревьев ежегодно, а также омоложение 45 тысяч деревьев, их обрезка и полив. Проект проходит экспертизу. Ежегодные расходы составят около 1,6 миллиарда тенге. В настоящее время в бюджете предусмотрен 921 миллион тенге.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

— Вернемся к теме масштабного строительства. Глава государства в ходе поездки в Актюбинскую дал поручение построить театр. Какая работа ведется в этом направлении? Какие еще крупные стройки есть в области?

— Во время своей поездки Президент посетил памятники Т. Ахтанову и К. Шангытбаеву. Затем побывал в здании областного драматического театра, встретился с деятелями искусства. Поскольку здание обветшало, он поручил построить новый театр. Для исполнения поручения Президента создана рабочая группа. В ее составе есть руководство областного драмтеатра, известные деятели искусства, ветераны-архитекторы и городские специалисты по архитектуре. Акимат города начал решать вопрос о земельном участке, рабочая группа занимается проектом здания. В ближайшее время будет принято решение, мы информируем общественность о том, каким будет новый театр, где он будет расположен. В этом году начнутся строительные работы, в следующем году здание будет сдано в эксплуатацию. Кроме того, мы рассматриваем вопрос о строительстве Центрального стадиона. На строительство театра будет израсходовано около 10-15 миллиардов тенге.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

На строительство стадиона на 30 тысяч мест, отвечающего требованиям УЕФА, потребуется 50-70 миллиардов тенге инвестиций. В настоящее время 5-6 инвесторов выражают намерения участвовать в проекте. Главное — не создавать нагрузку на бюджет. Мы ведь думаем о дальнейшем развитии футбола. Закономерно, что с ростом города возрастает спрос. Бывает даже так, что покупают билеты за 50 тысяч тенге. Если стадион будет на 30 тысяч зрителей, все болельщики получат возможность поддерживать любимую команду. Мы считаем, что цены на билеты сильно не изменятся, потому что инвестор возьмет на себя и оказание услуг. Будут предлагаться и VIP кабины. Будут созданы условия для лиц с инвалидностью, чтобы они могли посмотреть футбол. Мы все обдумаем и примем выгодное решение. Мы хотим проводить здесь не только игры ФК «Актобе», но и различные международные соревнования.

— Певец Димаш Кудайберген — гордость казахского народа и уроженец Актобе. Ежегодно сюда приезжают поклонники певца, знакомятся с родиной Димаша. Ясно, что это один из путей развития туризма. Какой предлагается турмаршрут?

— У нас работает центр «Visit Aktobe», открытый с целью развития туризма в регионе. В конце прошлого года делегация Актюбинской области, в рамках выездного мероприятия Road Show, побывали в КНР — в Пекине и Шанхае, а также в Корейской Республике — в Сеуле. Главной целью мероприятия была презентация Dimash Tour. В ходе поездки члены делегации рассказывали о туристских возможностях Актюбинской области, о турах, связанных с творчеством популярного исполнителя Димаша Кудайбергенова и его биографией. Dimash Tour окажет особое влияние на развитие индустрии туризма в Актюбинской области. Рестораны, гостиницы и магазины смогут получать большие доходы от увеличения туристского потока. Это, в свою очередь, может способствовать экономическому развитию региона. В настоящее время общественность интересуется биографией Димаша Кудайбергена. Как вы сказали, зарубежные фанаты приезжают в Актобе, при этом посещают школу и музыкальный колледж, где учился Димаш. Каждый год приезжают более 100 туристов из Швейцарии, Канады, Норвегии, Великобритании, Китая и других стран. Для них будут специально организовывать экскурсии, направленные на ознакомление с регионом. Если говорить о самом Димаше, то мы должны быть готовы его принимать, создавать для него площадку.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В Актюбинской области развиваются разные направления туризма. Есть 12 маршрутов экологического туризма. В том числе, меловые горы Актолагай, пески Аккум (Байганинский район), Каргалинское водохранилище, водопад Каскыр, село Мылкау в Каргалинском районе, роща Аккайын в Мартукском районе, природный заповедник Оркаш в Мугалжарском районе, пески Баркын в Ойылском районе, Иргиз-Торгайский природный резерват в Иргизском районе известные среди жителей и гостей области.

Организованы также туристские маршруты по историко-культурным памятникам, которые считаются сакральными в области. Также развивается промышленный туризм. Для этого направления подходят Актюбинский завод ферросплавов и молочная компания «АЙС».

– Какие направления в спорте Вы считаете приоритетными? Какие виды спорта следует развивать в регионе?

— В первую очередь, усилия прилагаются для развития олимпийских видов спорта. Есть виды спорта, подходящие для нашего региона, для наших спортсменов. Это футбол, дзюдо, плавание, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, таэквондо WT, волейбол и настольный теннис. Конечно, уделяется большое внимание национальным видам спорта, а также неолимпийским, широко распространенным видам массового спорта. Массовый спорт, это шахматы, самбо, футзал, каратэ, таэквондо, Президентское многоборье и другие виды спорта.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

— А Вы занимаетесь спортом?

Начну. В первое время думал о том, как я буду решать проблемные вопросы. В течение четырех месяцев мы это всесторонне обсуждали. Понимаю, что тренироваться важно. Потому что у спортсменов сердце работает по-особому, я тренировался по 7-8 часов в день. Затем режим изменился. Это плохо влияет на сердце, увеличивает нагрузку.

Фото: пресс-служба Актюбинской области

– Во время поездок по районам встречалось много недостроенных социальных объектов. Будут ли ведены в эксплуатацию эти объекты в текущем году?

— Все проблемные вопросы, имеющиеся в районах, селах, мы включили в план этого года. Кроме того, было предложено еще несколько проектов. Особенно уделялось внимание дорогам. Во многих районах, селах остались недостроенными 20-30-километровые участки. На ремонт дорог в районах в этом году выделено 26 миллиардов тенге. Неразрешимых или трудноразрешимых вопросов нет. Сейчас мы по некоторым проектам заново разрабатываем проектно-сметную документацию.