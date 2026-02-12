РУ
    11:09, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Нефть дорожает на фоне напряженности между США и Ираном

    На фоне не спадающей напряженности вокруг переговоров США и Ирана по ядерной сделке мировые цены на нефть растут, констатирует Reuters, передает Kazinform со ссылкой на DW

    Каким будет спрос на нефть в 2026 году — прогноз ОПЕК
    Фото: АЗЕРТАДЖ

    Цены на нефть выросли в среду, 11 февраля, примерно на 2 процента на фоне потенциальных рисков для поставок в случае эскалации напряженности между США и Ираном. В то же время запасы нефти в двух крупных мировых нефтехранилищах сократились, что свидетельствует о росте спроса, следует из публикации.

    11 февраля фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли в цене на 1,41 доллара, или 2,1% — до 70,21 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,36 доллара, или почти 2,1% — до 65,31 доллара.

    Со ссылкой на Reuters DW приводит комментарий нефтяного аналитика компании UBS Джованни Стауново. По словам эксперта, сейчас наблюдается сокращение запасов нефти в хранилище и НПЗ в регионе ARA (Антверпен — Роттердам — Амстердам), а также в нефтехранилище в порту Фуджейра в ОАЭ, что свидетельствует о напряженной ситуации на рынке.

    Ранее сообщалось, что Иран допускает снижение уровня обогащения урана при полной отмене санкций.

    Напомним, очередной раунд непрямых переговоров между Ираном и США по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы состоялся 6 февраля в Маскате. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — специальный посланник президента США Стивен Уиткофф.

    Диана Калманбаева
