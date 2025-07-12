Недра Восточного Казахстана: исчерпаемый ресурс под угрозой

Анализ ситуации показывает: если не принять системных и своевременных мер, уже к 2040 году экономика области может лишиться одной из своих главных опор — металлургической отрасли.

Состояние запасов: больше цифр — меньше перспектив

По данным межрегионального департамента Комитета геологии Минпрома «Востказнедра», на начало 2025 года в Восточном Казахстане на государственном учете состоят 530 месторождений, из которых 142 — рудные.

- При этом на регион приходится 100% разведанных запасов лития, 42% — золота, 37% — меди и цинка, 30% - серебра, 20% — свинца от общих запасов страны. Балансовые запасы: золото — 1000 тонн, медь — 14 млн тонн, цинк — 10,4 млн тонн, свинец — 2,9 млн тонн. Есть месторождения титана, тантала, молибдена, марганцевых руд, угля, газа и нефти. В 2024 году получен прирост запасов по основным металлам: 102 тонны – золота, 496 тонн – серебра, 90 тыс. тонн – меди, 910 тыс. тонн – цинка, 712 тыс. тонн – никеля и кобальта, - отметили в ведомстве.

Однако за громкими цифрами кроется иной факт: большинство крупных месторождений находится на финальной стадии эксплуатации. Малеевскому руднику, например, осталось не более 3 лет, Тишинскому – 7, Риддер-Сокольному — 18 лет. Ожидается, что Долинное и Обручевское проработают ещё 4 года. И уже выработаны Шемонаихинское, Зыряновское, Юбилейно-Снегирихинское.

А ведь на долю металлургии приходится 70,4% в структуре обрабатывающей промышленности области. Иными словами, от этой отрасли зависит устойчивость бюджетных поступлений, занятость десятков тысяч людей, экономика моногородов Алтай и Риддер.

- Мы уже почувствовали, что будет дальше, когда закрылись рудники в Верхнеберезовском и Грехово. Люди уехали. Если закроется Малеевский — для Алтая это будет катастрофа. У меня и сын там работает, и другие родственники. Что нам делать, если работы не будет. Мы живем только за счет этой промышленности, — говорит жительница Алтая Ольга Фёдорова.

И таких семей в регионе, переживающих за будущее, сотни.

Последствия: бизнес, отток, упадок

Снижение объемов добычи сказывается и на смежных отраслях. Речь идет не только о предприятиях, поставляющих технику или оказывающих логистические услуги, но и о малом бизнесе: магазинах, кафе, такси, коммунальных службах. Экономика малых городов Восточного Казахстана тесно связана с недропользованием, и с уходом рудников рискует схлопнуться целая экосистема.

- Когда рудники работают — у нас есть заказы. Люди зарабатывают, ремонтируют машины, покупают запчасти. Если градообразующее предприятие закроется, мы первыми почувствуем снижение покупательской способности, - делится владелец одного из автосервисов в городе Риддере.

Углубляется и социальное расслоение: уезжают молодые специалисты, семьи перебираются в Усть-Каменогорск, Семей или вовсе в другие регионы. В школах становится меньше детей, падает спрос на жилье, сокращаются медицинские и транспортные услуги. Так могут исчезнуть целые населённые пункты, не скрывают опасений жители моногородов.

Экспертный взгляд: от природы до политики

Ситуация обостряется на фоне пробелов в законодательстве и низкой инвестиционной привлекательности глубинной разведки.

- Запасы истощаются не только потому, что они разрабатываются десятилетиями. Дело и в геологических особенностях региона. Новые рудные тела формируются в сложных условиях, и предсказать их местоположение крайне трудно. Без масштабного бурения, геохимии и современных технологий невозможно говорить о новых месторождениях, — рассказывает Марина Мизерная.

Она - профессор Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева, кандидат геолого-минералогических наук.

- Наше законодательство не стимулирует недропользователей к приросту запасов. Получив лицензию, компания ориентирована на быструю добычу, а не на разведку. Особенно это касается иностранных инвесторов, которые разрабатывают верхние горизонты и уходят, не инвестируя в глубинные работы, — добавляет она.

Независимые эксперты с коллегой согласны.

- Чтобы восполнять минерально-сырьевую базу, нужны системные меры. Сначала — государственное тематическое исследование, затем поисковые и оценочные работы, и только потом — разведка с участием частных инвесторов. При этом важно обеспечить непрерывность финансирования. Только в этом случае можно рассчитывать на какой-то успех и восполнить те или иные минеральные ресурсы, — считает кандидат геолого-минералогических наук Олег Гавриленко.

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Поиски с надеждой на технологии

Сегодня Восточный Казахстан — единственный регион, обладающий разведанными запасами лития (75,5 тыс. тонн).

Причем речь идет не только о природных залежах, но и о техногенных: старые хвостохранилища могут быть источником стратегического металла. В техническом университете региона уже разрабатывают карты и технологии оценки этих объектов с помощью спутников, искусственного интеллекта и георадаров.

- Мы разрабатываем технологии геолого-минералогического картирования и оценки хвостохранилищ. Там могут быть тонны лития, которые раньше считались отходами, — говорит профессор Марина Мизерная.

Такие инновации поддерживают и зарубежные партнеры: Германия выразила интерес к строительству горно-обогатительного предприятия на востоке страны. Предварительная оценка инвестиций — 500 млн долларов.

Госпрограммы: амбиции и реальность

На уровне правительства ситуация с истощением запасов также вызывает озабоченность. Согласно Концепции развития геологической отрасли РК на 2023–2027 годы, по большинству ключевых ископаемых приросты запасов не покрывают объемы добычи. А новые месторождения характеризуются низким качеством. Восточный Казахстан не исключение. Но разведка ведётся.

«За счет средств республиканского бюджета на территории ВКО ведутся работы на 8 объектах. Твёрдые полезные ископаемые -6 объектов, гидрогеологические – 2 объекта, на общую почти в 1,5 млрд тенге. В том числе на 2025 год – 569 млн. тенге. По 5 объектам ожидается сдача окончательных отчетов о результатах выполненных работ в конце текущего года», - ответили на наш запрос в Востказнедра.

В области все задачи по развитию горнодобывающей отрасли планируют решать в рамках вышеназванной Концепции развития геологической отрасли. Говоря проще, государство берёт на себя этап детального изучения недр — определяет, есть ли в глубине полезные ископаемые. А уже разведкой и разработкой месторождений занимаются сами недропользователи — частные инвесторы.

- Сейчас в Восточном Казахстане исследования ведутся в Глубоковском, Уланском, Шемонаихинском, Курчумском, Зайсанском и Маркакольском районах — проводится глубинное геолого-минерагеническое картирование. Поисковые работы на полиметаллы идут в Глубоковском районе, а редкие и редкоземельные металлы ищут в Самарском и Уланском. Завершить все эти исследования планируют до 2026 года, — сообщили в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО.

Однако, по оценке экспертов, этого недостаточно. Даже если работы завершатся к концу следующего года, разведка и освоение месторождений займут еще 5–10 лет. А тем временем Малеевское, Тишинское и другие рудники исчерпают свои запасы.

Фото: kazzinc.com

Инициативы и предложения: шанс на продление

В начале этого года депутат Мажилиса от ВКО Лукбек Тумашинов направил запрос в Правительство с предложением снизить налог на добычу полезных ископаемых для свинца и цинка с 10,4% до 6,5%. Такая мера, по его мнению, поможет недропользователям направить больше средств на доразведку и социальные обязательства.

- Риддер и Алтай тревожатся: Малеевский и Тишинский рудники завершают добычу, а это 4400 рабочих мест. Мы предлагаем, чтобы «Казцинк» провел геологоразведку вблизи этих городов и продлил срок эксплуатации месторождений, — подчеркнул депутат.

Ответ Премьер-министра Олжаса Бектенова не дал четких сроков, но дал надежду: ведется проработка проектов на 300 рабочих мест, строятся перерабатывающий завод (ввод в 2026 году) и флотационная фабрика (ввод до 2033 года).

Что дальше?

Для Восточно-Казахстанской области состояние разведанных запасов недр сегодня — это и угроза потери ключевой отрасли, и шанс стать технологическим лидером в разведке и переработке лития, редкоземельных металлов и отходов. Но между угрозой и шансом — дистанция в несколько лет и миллиарды тенге инвестиций. Успеет ли регион?

Вопрос остается открытым.

Ранее сообщалось, что Казахстан усиливает меры по восполнению минерально-сырьевой базы.