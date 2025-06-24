Литиевая столица Казахстана: может ли ВКО стать точкой притяжения глобальных инвестиций

Согласно официальным данным, все разведанные запасы лития в стране находятся именно в Восточно-Казахстанской области. И хотя масштабная добыча пока не началась, вокруг региональных месторождений уже выстраивается целая индустрия — с международными контрактами, геологоразведкой и перспективой создания предприятий полного цикла.

100% лития — из ВКО

По информации межрегионального департамента Комитета геологии Минпрома «Востказнедра», на сегодняшний день в ВКО на государственном учете числятся 6 природных и одно техногенное месторождение лития.

— Это Ахмировское, Ахметкино, Бакенное, Верхне-Баймурзинское, Медведка, Юбилейное и одно техногенное Маралушенское хвостохранилище. Совокупные балансовые запасы оксида лития в регионе — 75,5 тысяч тонн, что составляет 100% всех запасов этого металла в Казахстане, — отмечают в ведомстве.

15,7 млрд долларов — оценка ресурсов в Уланском районе

Интерес к восточноказахстанскому литийному потенциалу впервые привлек внимание широкой публики в 2024 году, когда стало известно о результатах исследований Корейского института геологических наук (KIGAM).

Тогда ученые сообщили, что в районе поселка Огневка ими были обнаружены богатейшие залежи лития, тантала и цезия. А среднее содержание лития — 5,3% — оказалось в два раза выше, чем, к примеру, на австралийских месторождениях (2,1%).

Согласно данным KIGAM, стоимость ресурсов в этом районе может составлять до 15,7 млрд долларов США. Тем не менее, как уточнили в Министерстве промышленности и строительства РК, добыча пока не началась — в настоящее время продолжаются геологоразведочные работы, которые финансируются самим недропользователем.

Лицензия на изучение недр действует до апреля 2026 года, а вот данные о запасах, согласно законодательству, станут общедоступными лишь в 2031 году.

Фото: рrimeminister.kz

Иностранные инвестиции: Германия, Корея, США, Канада

Одним из крупнейших игроков на литиевом поле Восточного Казахстана стала немецкая компания «HMS Bergbau AG». Совместно с ТОО «Алатау Литий» она реализует проект по строительству горно-обогатительного комбината на месторождениях Ахметкино, Бакенное, Верхне-Баймурзинское и Медведка.

— Инвестиции на первом этапе составят 50 млрд тенге. При этом будет создано 103 рабочих места. А проектная мощность предприятия составит 1 095 тысяч тонн руды в год, с выпуском 25 тысяч тонн сподуменового концентрата и 4 тысяч тонн карбоната лития, — рассказали в акимате Уланского района.

В перспективе сумма инвестиций может вырасти до 500 млн долларов США, за счёт расширения геологоразведочных работ. А в рамках более широкой программы, подписанной на казахстанско-германском бизнес-форуме, компания HMS Bergbau AG планирует вложить в литиевую отрасль страны до 600 млн долларов США.

— При этом оговаривается, что создание такого комплекса полного цикла будет возможно только при условии обнаружения необходимого количества запасов сырья с возможностью экономически оправданного способа добычи, первичного обогащения, до концентратов, и производства прекурсоров. Точное распределение средств, указанных выше может быть скорректировано сторонами в соответствии с рабочими программами геологоразведки и по ее результатам, — уточнили в акимате района.

Кроме Германии и Кореи интерес к литиевым проектам проявляют также США и Канада.

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Почему это важно

Литий — ключевой компонент в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков и других высокотехнологичных устройств. По прогнозам Международного энергетического агентства, глобальный спрос на литиевые батареи к 2030 году может вырасти в 4 раза.

И Казахстану с его природными богатствами отведена не последняя роль в мировой сырьевой цепочке.

— В Уланском районе в настоящий момент продолжается этап геологоразведки. Старт промышленной разработки месторождения лития запланирован на 2028 год. Планируется, что продукция будет ориентирована на экспорт в страны ЕАЭС, — сообщили в акимате.

Вопрос на перспективу: кто будет добывать?

На текущем этапе добыча лития в Казахстане не ведется. И хотя с 2028 года планируется запуск первых предприятий в Уланском районе, специалисты указывают на важный нюанс: все действующие и потенциальные проекты реализуются с участием иностранных инвесторов.

На сегодняшний день среди казахстанских держателей лицензий значатся компании:

ТОО «Алатау Литий»

ТОО «ГРК Огнёвский ГОК»

ТОО «Dala Resources»

ТОО «Creada Corporation».

Однако все они сотрудничают с международными партнерами.

— При всей привлекательности иностранных капиталов важно, чтобы Казахстан не оставался просто поставщиком сырья, а развивал переработку и производство на месте. Создавая таким образом добавленную стоимость и квалифицированные рабочие места, — считает геолог Олег Гавриленко.

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Всё решат ближайшие годы

Пока литий в Восточном Казахстане — это больше потенциал, чем реальность. Но масштаб и вовлечённость международных игроков говорят о серьёзности намерений.

Восточно-Казахстанская область, обладая всеми разведанными запасами лития страны, может стать точкой технологического прорыва и центром нового промышленного кластера. Главное — не упустить момент и вовремя трансформировать геологические находки в экономический рост.

О том, каковы перспективы развития отрасли редкоземельных металлов и ее инвестиционной привлекательности в Казахстане можно читать здесь.

Ранее сообщалось, что литиевое месторождение с инвестициями в 8 млн долларов разрабатывают в Казахстане.