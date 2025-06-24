Литиевая столица Казахстана: может ли ВКО стать точкой притяжения глобальных инвестиций
На востоке страны формируется новый центр притяжения инвестиций — на этот раз не в уран, золото и медь, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Согласно официальным данным, все разведанные запасы лития в стране находятся именно в Восточно-Казахстанской области. И хотя масштабная добыча пока не началась, вокруг региональных месторождений уже выстраивается целая индустрия — с международными контрактами, геологоразведкой и перспективой создания предприятий полного цикла.
100% лития — из ВКО
По информации межрегионального департамента Комитета геологии Минпрома «Востказнедра», на сегодняшний день в ВКО на государственном учете числятся 6 природных и одно техногенное месторождение лития.
— Это Ахмировское, Ахметкино, Бакенное, Верхне-Баймурзинское, Медведка, Юбилейное и одно техногенное Маралушенское хвостохранилище. Совокупные балансовые запасы оксида лития в регионе — 75,5 тысяч тонн, что составляет 100% всех запасов этого металла в Казахстане, — отмечают в ведомстве.
15,7 млрд долларов — оценка ресурсов в Уланском районе
Интерес к восточноказахстанскому литийному потенциалу впервые привлек внимание широкой публики в 2024 году, когда стало известно о результатах исследований Корейского института геологических наук (KIGAM).
Тогда ученые сообщили, что в районе поселка Огневка ими были обнаружены богатейшие залежи лития, тантала и цезия. А среднее содержание лития — 5,3% — оказалось в два раза выше, чем, к примеру, на австралийских месторождениях (2,1%).
Согласно данным KIGAM, стоимость ресурсов в этом районе может составлять до 15,7 млрд долларов США. Тем не менее, как уточнили в Министерстве промышленности и строительства РК, добыча пока не началась — в настоящее время продолжаются геологоразведочные работы, которые финансируются самим недропользователем.
Лицензия на изучение недр действует до апреля 2026 года, а вот данные о запасах, согласно законодательству, станут общедоступными лишь в 2031 году.
Иностранные инвестиции: Германия, Корея, США, Канада
Одним из крупнейших игроков на литиевом поле Восточного Казахстана стала немецкая компания «HMS Bergbau AG». Совместно с ТОО «Алатау Литий» она реализует проект по строительству горно-обогатительного комбината на месторождениях Ахметкино, Бакенное, Верхне-Баймурзинское и Медведка.
— Инвестиции на первом этапе составят 50 млрд тенге. При этом будет создано 103 рабочих места. А проектная мощность предприятия составит 1 095 тысяч тонн руды в год, с выпуском 25 тысяч тонн сподуменового концентрата и 4 тысяч тонн карбоната лития, — рассказали в акимате Уланского района.
В перспективе сумма инвестиций может вырасти до 500 млн долларов США, за счёт расширения геологоразведочных работ. А в рамках более широкой программы, подписанной на казахстанско-германском бизнес-форуме, компания HMS Bergbau AG планирует вложить в литиевую отрасль страны до 600 млн долларов США.
— При этом оговаривается, что создание такого комплекса полного цикла будет возможно только при условии обнаружения необходимого количества запасов сырья с возможностью экономически оправданного способа добычи, первичного обогащения, до концентратов, и производства прекурсоров. Точное распределение средств, указанных выше может быть скорректировано сторонами в соответствии с рабочими программами геологоразведки и по ее результатам, — уточнили в акимате района.
Кроме Германии и Кореи интерес к литиевым проектам проявляют также США и Канада.
Почему это важно
Литий — ключевой компонент в производстве аккумуляторов для электромобилей, смартфонов, ноутбуков и других высокотехнологичных устройств. По прогнозам Международного энергетического агентства, глобальный спрос на литиевые батареи к 2030 году может вырасти в 4 раза.
И Казахстану с его природными богатствами отведена не последняя роль в мировой сырьевой цепочке.
— В Уланском районе в настоящий момент продолжается этап геологоразведки. Старт промышленной разработки месторождения лития запланирован на 2028 год. Планируется, что продукция будет ориентирована на экспорт в страны ЕАЭС, — сообщили в акимате.
Вопрос на перспективу: кто будет добывать?
На текущем этапе добыча лития в Казахстане не ведется. И хотя с 2028 года планируется запуск первых предприятий в Уланском районе, специалисты указывают на важный нюанс: все действующие и потенциальные проекты реализуются с участием иностранных инвесторов.
На сегодняшний день среди казахстанских держателей лицензий значатся компании:
- ТОО «Алатау Литий»
- ТОО «ГРК Огнёвский ГОК»
- ТОО «Dala Resources»
- ТОО «Creada Corporation».
Однако все они сотрудничают с международными партнерами.
— При всей привлекательности иностранных капиталов важно, чтобы Казахстан не оставался просто поставщиком сырья, а развивал переработку и производство на месте. Создавая таким образом добавленную стоимость и квалифицированные рабочие места, — считает геолог Олег Гавриленко.
Всё решат ближайшие годы
Пока литий в Восточном Казахстане — это больше потенциал, чем реальность. Но масштаб и вовлечённость международных игроков говорят о серьёзности намерений.
Восточно-Казахстанская область, обладая всеми разведанными запасами лития страны, может стать точкой технологического прорыва и центром нового промышленного кластера. Главное — не упустить момент и вовремя трансформировать геологические находки в экономический рост.
О том, каковы перспективы развития отрасли редкоземельных металлов и ее инвестиционной привлекательности в Казахстане можно читать здесь.
Ранее сообщалось, что литиевое месторождение с инвестициями в 8 млн долларов разрабатывают в Казахстане.