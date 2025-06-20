13:35, 20 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан усиливает меры по восполнению минерально-сырьевой базы
На фоне снижения разведанных запасов традиционных рудных ресурсов Казахстан принимает системные меры по наращиванию и устойчивому использованию минеральной базы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.
Ключевые меры:
- внедрена западноавстралийская модель недропользования: принцип «первый пришёл — первый получил» стимулирует приток частных инвестиций в геологоразведку
- к 2026 году территория геологоразведки расширится с 1,9 до 2,2 млн кв. км
- внедрение международного стандарта CRIRSCO и цифровизация геоданных обеспечивают прозрачность и равный доступ к перспективным участкам недр
- для проектов с внутренней нормой рентабельности (IRR) ниже 15% предусмотрено освобождение от НДПИ до 5 лет, что создаёт благоприятные условия для освоения сложных месторождений
- начата паспортизация более 55 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО) — это мощный резерв для будущего промышленного вовлечения в переработку.
— Казахстан демонстрирует уверенное движение к укреплению ресурсной независимости и привлечению долгосрочных инвестиций в недропользование, — отметили в ведомстве.
Ранее новое месторождение редкоземельных элементов обнаружили в Карагандинской области.