РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:35, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан усиливает меры по восполнению минерально-сырьевой базы

    На фоне снижения разведанных запасов традиционных рудных ресурсов Казахстан принимает системные меры по наращиванию и устойчивому использованию минеральной базы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

    руда
    Фото: freepik.com

    Ключевые меры:

    • внедрена западноавстралийская модель недропользования: принцип «первый пришёл — первый получил» стимулирует приток частных инвестиций в геологоразведку
    • к 2026 году территория геологоразведки расширится с 1,9 до 2,2 млн кв. км
    • внедрение международного стандарта CRIRSCO и цифровизация геоданных обеспечивают прозрачность и равный доступ к перспективным участкам недр
    • для проектов с внутренней нормой рентабельности (IRR) ниже 15% предусмотрено освобождение от НДПИ до 5 лет, что создаёт благоприятные условия для освоения сложных месторождений
    • начата паспортизация более 55 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО) — это мощный резерв для будущего промышленного вовлечения в переработку.

    — Казахстан демонстрирует уверенное движение к укреплению ресурсной независимости и привлечению долгосрочных инвестиций в недропользование, — отметили в ведомстве.

    Ранее новое месторождение редкоземельных элементов обнаружили в Карагандинской области.

    Теги:
    Добыча Геология Недры земли Руда Казахстан Минералы Министерство промышленности и строительства
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают