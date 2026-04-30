Недостроенный завод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске передают акимату ВКО

Речь идет о крупной промышленной площадке, которая после конфискации имущества переходит в управление региона.

Процедура передачи сейчас находится на завершающей стадии.

— Конфискованное имущество недостроенного завода передается Восточно-Казахстанским департаментом госимущества и приватизации на баланс акимата области в установленном законодательством порядке, — сообщили в пресс-службе акимата ВКО.

Фактически регион получает один из крупнейших незавершенных индустриальных объектов, судьба которого долгое время оставалась неопределенной. Ранее площадка была выставлена на портале электронных торгов, однако ее стоимость была указана как нулевая, без конкретизации дальнейшего использования.

Теперь акцент смещается с продажи на развитие.

— Область заинтересована в том, чтобы задействовать эту территорию для развития предпринимательства и промышленности, создания новых рабочих мест и роста экономики региона, — отметили в акимате.

По данным документов, на территории завода остается значительный объем имущества — более 37 тысяч единиц. Это как промышленное оборудование, так и вспомогательные материалы. Их предварительная оценка составляет около 124 миллионов тенге.

Напомним, компания «Бипек-Авто — Азия Авто» работала на рынке Казахстана с 1992 года и занималась сборкой, дистрибуцией и продажей автомобилей. Завод АО «Азия Авто» выпускал машины с 2002 года в партнерстве с международными автоконцернами. В 2020 году власти расторгли контракт с холдингом из-за невыполненных обязательств по строительству завода полного цикла в Усть-Каменогорске. По решению суда, с компании взыскали 174 млрд тенге, полученных в виде льгот. В результате имущество предприятия было конфисковано. А экс-глава «Азия Авто» Анатолий Балушкин заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.

Теперь перед регионом стоит новая задача — определить формат дальнейшего использования площадки, которая потенциально может стать базой для промышленного развития и привлечения инвестиций.