Недостатки выявили в военных гарнизонах Казахстана

Заместитель министра обороны Алмаз Джумакеев проверил состояние военной инфраструктуры и готовность полигонов к международным учениям в пяти гарнизонах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В рамках рабочей поездки заместитель министра обороны генерал-майор Алмаз Джумакеев посетил гарнизон Жетісу, Уштобинский, Сарыозекский, Конаевский и Гвардейский гарнизоны, где ознакомился с состоянием объектов военной инфраструктуры и организацией повседневной деятельности воинских частей.

Фото: Министерство обороны РК

Замминистра осмотрел строящиеся и реконструируемые объекты, в том числе казармы, столовые, банно-прачечные комплексы, а также проверил уровень благоустройства военных городков.

В ходе инспекции генерал-майор Алмаз Джумакеев акцентировал внимание на соблюдении строительных норм и установленных требований, качестве используемых материалов, а также своевременном выполнении работ.

— Военная инфраструктура является важной составляющей организации службы и напрямую влияет на боеготовность подразделений. Каждый объект должен соответствовать установленным требованиям по качеству и безопасности и вводиться в эксплуатацию в строго установленные сроки, — отметил заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре.

Фото: Министерство обороны РК

В гарнизонах генерал-майор А. Джумакеев проверил готовность военных полигонов к предстоящим международным учениям, где предметно изучил уровень их материально-технического обеспечения, наличие необходимой инфраструктуры и состояние учебных мест.

Фото: Министерство обороны РК

По итогам рабочей поездки заместитель министра поручил устранить выявленные недостатки, усилить контроль за качеством ремонтных и строительных работ, а также продолжить модернизацию казарм и столовых с учетом современных требований.

Генерал-майор А. Джумакеев подчеркнул, что при реконструкции и ремонте объектов военной инфраструктуры приоритетными должны оставаться безопасность личного состава, качество выполняемых работ и создание комфортных условий для повседневной службы. Особое внимание он поручил уделить дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих.

Ранее ПВО Казахстана испытала системы управления с элементами ИИ.