Недостатки после капитального ремонта выявили в школе в Алматинской области

Информацию прокомментировали в акимате Алматинской области.

— В управление образования Алматинской области поступило обращение о факте протекания воды с потолка в здании школы. По данному обращению местными исполнительными органами незамедлительно был организован выезд на объект, проведён визуальный осмотр и дана правовая оценка сложившейся ситуации, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматинской области

Отмечается, что в тот же день подрядной организации сообщили о выявленных недостатках. Подрядчик взял на себя обязательства по их устранению в установленные сроки.

По информации акимата, подрядная организация обязалась полностью устранить все недостатки.

— Дефекты, выявленные проверяющими в одной из школ Алматинской области, будут полностью устранены подрядной организацией ТОО «Arsh Stroy» до 1 февраля, — отметили в акимате.

В настоящее время на объекте находятся представители акимата, депутаты, а также председатель партии «Amanat». Ситуация находится на постоянном контроле, ход устранения нарушений координируется ответственными государственными структурами.

Кроме того, в подвальном помещении зафиксировано скопление воды. В настоящее время проводится ее откачка и сушка помещений, причины появления влаги устанавливаются. Дренажные работы были начаты ранее, однако не завершены. Их продолжение и завершение запланировано с наступлением благоприятных погодных условий.

По данным акимата, школу № 20 ввели в эксплуатацию в 2013 году. Она рассчитана на 900 ученических мест, но фактически учатся около 1 800 учеников, обучение ведется в две смены. Учреждение было закрыто на капитальный ремонт 21 мая 2024 года и возобновило работу 1 сентября 2025 года. Заказчиком ремонтных работ выступал акимат Илийского района.

Напомним, с 2026 года Генеральная прокуратура РК и уполномоченные органы начнут постлицензионный контроль частных школ.