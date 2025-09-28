РУ
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    28 сентября благоприятные метеорологические условия ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Штормовое предупреждение, метеоусловия, погода, тучи, дождь, гроза
    Фото: freepik.com

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе, Алматы, ночью Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее в 13 областях Казахстана и в городах Астана и Шымкент объявили штормовое предупреждение. 

