РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:51, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана

    20 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в 8 городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    20 ноября, по данным синоптиков, в городах Алматы, Атырау, Шымкент, Павлодар, Жезказган, Балхаш, Усть-Каменогорск, Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что на 20 ноября штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана. 

    Теги:
    Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет Экология
    Алина Хан
    Алина Хан
    Автор
    Сейчас читают