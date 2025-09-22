РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    05:07, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в восьми города Казахстана

    22 сентября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Актобе, Алматы, ночью в Атырау, Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Пыльная буря накрыла Алматы: жители показали последствия
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха), согласно которому в понедельник на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

    При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

    — сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

    — людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

    — ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Грозы Непогода
    Асель Елюбаева
    Автор
