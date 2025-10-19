РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    06:42, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах Казахстана

    19 октября неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет»

    Еліміздегі үш қалада қолайсыз метеорологиялық жағдай сақталады
    Фото: Kazinform

    По данным синоптиков, 19 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Актобе, Алматы ночью Атырау.

    Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее в 17 регионах Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье.

    Теги:
    Погода Загрязнение воздуха Метеоусловия Казгидромет
    Алина Хан
    Автор
