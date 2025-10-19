РУ
    00:27, 19 Октябрь 2025 | GMT +5

    В северных регионах Казахстана ожидается гололед

    В 17 регионах Казахстана и в Астане объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 19 октября, передает агентство Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    гололед
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Астане ночью и утром ожидается туман.

    В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    18-24 октября на севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.

    На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре области высокая пожарная опасность.

    В области Жетысу ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман.

    Ночью в Кызылординской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. 

    Ночью севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. 

    Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

    В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 

    На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. 

