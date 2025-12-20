Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана
20 декабря в Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов — штиль, слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации — ветер, осадки, влажность, температура воздуха.
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее сообщалось, что снег, метели и морозы ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня.