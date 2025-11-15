РУ
    06:25, 15 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана

    15 ноября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в девяти городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Смог, дым, загрязнение воздуха, Усть-Каменогорск, метеоусловия
    Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

    По информации синоптиков, 15 ноября НМУ прогнозируются в городах Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Алматы, Астана, Караганда, Темиртау и Усть-Каменогорске.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее штормовую погоду объявили в 13 регионах Казахстана и Астане.

    Жанар Альжанова
