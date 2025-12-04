РУ
    03:21, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана

    4 декабря неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в 4 городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Фото: freepik.com

    По данным синоптиков, в городах Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

    Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

    При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

    Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

    Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в 14 регионах Казахстана и Астане

