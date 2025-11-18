Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана

18 ноября, по данным синоптиков, в городах Атырау, Актобе, Актау, Шымкент, Алматы, Астана, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в 17 регионах Казахстана ожидается штормовая погода - города накроет туман.