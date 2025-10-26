Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 10 городах Казахстана
26 октября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в 10 городах Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По информации синоптиков, 26 октября НМУ прогнозируются в городах Костанай, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Уральск, Актобе, Алматы, ночью в Атырау и Астане.
Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана 26 октября ожидаются дожди, туман и ветер.