Дожди, туман и ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана 26 октября

С продвижением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на севере, востоке, в центре, а также в горных районах юга страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя. На западе и северо-западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится преимущественно сухая погода.

По республике в ночные и утренние часы местами ожидается туман, в центральных областях ночью — гололед, на юге днем — гроза. В южных и восточных регионах прогнозируется усиление ветра.

Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской области, в области Ұлытау, на северо-востоке и юго-востоке Атырауской, на юге и востоке Актюбинской, в центре и на юге Жамбылской, на севере и в центре Кызылординской, на западе Алматинской и Карагандинской, а также на юго-западе Костанайской, Акмолинской и юге области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, на юге и востоке Атырауской, на западе и севере Жамбылской, на западе, северо-востоке и в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской и в области Улытау.

