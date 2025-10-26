РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:27, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дожди, туман и ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана 26 октября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану представил «Казгидромет» на 26 октября, передает агентство Kazinform.

    Фото: Анастасия Палагутина/Kazinform

    С продвижением северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на севере, востоке, в центре, а также в горных районах юга страны прогнозируются осадки, преимущественно в виде дождя. На западе и северо-западе Казахстана под влиянием отрога антициклона сохранится преимущественно сухая погода.

    По республике в ночные и утренние часы местами ожидается туман, в центральных областях ночью — гололед, на юге днем — гроза. В южных и восточных регионах прогнозируется усиление ветра.

    Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской области, в области Ұлытау, на северо-востоке и юго-востоке Атырауской, на юге и востоке Актюбинской, в центре и на юге Жамбылской, на севере и в центре Кызылординской, на западе Алматинской и Карагандинской, а также на юго-западе Костанайской, Акмолинской и юге области Абай.

    Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской, Туркестанской, на юге и востоке Атырауской, на западе и севере Жамбылской, на западе, северо-востоке и в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской и в области Улытау.

    Ранее мы писали о том, какая погода ждет казахстанцев на праздники.

    Анастасия Палагутина
