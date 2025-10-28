Неблагоприятные метеоусловия ожидаются сразу в шести городах Казахстана

По информации синоптиков, 28 октября неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Костанай, Караганда, Темиртау, Семей, Астана, ночью - в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что на 28 октября штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана, а также в Астане.