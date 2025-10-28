Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 октября

В Астане ночью и утром прогнозируют туман.

На севере, юге и в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге и юго-западе порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, восточный: ночью в центре, днем на севере и западе порывы 15–18 м/с. На юге и востоке сохранится высокая, на западе, северо-востоке и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области 28–31 октября на севере и в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане — высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная, на северо-востоке и юго-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром — туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидается туман.

В Жамбылской области утром и днем на западе, юге и в горных районах — гроза. Ветер северо-восточный, в горах порывы 15–20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре и на юге — высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ожидается гроза, высокая пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге — чрезвычайная, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге и в центре — туман. На западе, северо-востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром — туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на востоке ожидается туман.

В Туркестанской области утром и днем на юге и в горных районах — гроза. Ветер юго-восточный, в горах днем порывы 15–20 м/с.

В Улытауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром — туман, днем ветер юго-восточный, южный с порывами 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.