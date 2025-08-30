Неблагоприятные метеоусловия будут в двух городах Казахстана

Как сообщает РГП «Казгидромет», неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, ночью — в Атырау.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Как сообщалось, чрезвычайная пожарная опасность ожидается на большей части Казахстана.