Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на большей части Казахстана

По информации РГП «Казгидромет», по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге, в центре — с пыльной бурей, на юго-западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман.

Днем ожидается сильная жара в области Жетысу, в Алматинской области 37-38 градусов, в Мангистауской области 40 градусов.

В Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на западе, юге, востоке Акмолинской, на востоке, юго-востоке, юге, в центре Западно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Атырауской, на западе Костанайской, Мангистауской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере Алматинской, на юге, востоке области Жетысу, на западе, востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей — чрезвычайная пожарная опасность.