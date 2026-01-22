Не значит, что принимал: менеджер Алимханулы объяснил второй положительный допинг-тест

Берик Султан заявил, что Жанибек Алимханулы — опытный, честный и отличный боксер и человек, и никогда в жизни даже и не думал о том, чтобы принимать допинг.

— В ходе исследования во второй пробе также нашли то же самое вещество, что и в первой пробе, но это не значит, что Жанибек принимал допинг специально. Жаль, но шансы на другой исход были низкими. Теперь мы ждем, что будет дальше. Жанибек — до сих пор чемпион, ситуация исследуется, и позже официально выйдет решение. Возникает вопрос, как вещество могло попасть в организм, ведь Жанибек не употреблял запрещенных веществ. Жанибек чист! Никакие запрещённые вещества не применялись, — заявил Берик Султан.

По его словам, по допинговому вопросу в боксе сейчас работают специалисты, которые пытаются доказать невиновность Алимханулы.

— Промоутер, менеджер и юристы выполняют свою работу. Ни Жанибек, ни я ничего сделать не можем — нам остаётся только ждать. Ведётся работа над тем, чтобы срок отстранения был минимальным. Оттого, что будем сидеть и переживать, ничего не решится. Поэтому идём дальше и будем действовать. Карьеру завершать не собираемся, есть много примеров, когда и в 40 лет боксируют на уровне высоком. Мы в любом случае вернемся, даже если будет дисквалификация и лишение титулов. Все будет хорошо, — заверил менеджер Алимханулы Берик Султан.

Также менеджер сообщил, что после вынесения официального решения Жанибек Алимханулы будет готов ответить на все вопросы.

Накануне президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил корреспонденту Kazinform, что допинг-проба В Алимханулы дала положительный результат и поделился подробностями слушаний по делу боксера.