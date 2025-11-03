Не жди симптомов: сосудистый хирург объяснил, когда срочно нужно к врачу

— Фархад Тасболатович, какие сосуды лечит ангиохирург?

— Ангиохирург или сосудистый хирург занимается хирургическим лечением всех сосудов в организме, кроме сосудов сердца и внутричерепных сосудов. Эти сосуды относятся к кардиохирургам и нейрохирургам соответственно.

— С какими заболеваниями сосудов чаще всего обращаются пациенты?

— Чаще всего это атеросклероз, ангиопатия и варикоз. Например, во время и после пандемии чаще стали обращаться люди с тромбозами вен, которые чаще всего возникали на фоне варикозной болезни.

— Из-за чего могут появляться тромбы?

— Есть три основных фактора появления тромбов: повышение свертываемости крови, замедление кровотока и внутреннее повреждение стенки сосудов. Эти факторы называются «триадой Вирхова» — в честь немецкого ученого, описавшего их. Когда эти три фактора сочетаются, риск появления тромба вырастает в разы.

— Среди Ваших пациентов чаще мужчины или женщины? И в каком возрасте сосудистые проблемы проявляются чаще всего?

— Если говорить о варикозной болезни, то чаще обращаются женщины. Но если речь идет об артериальных заболеваниях, тромбозах или атеросклерозе — то там, наоборот, чаще мужчины, особенно после 45–50 лет. Хотя сейчас границы смещаются: вредные привычки и стрессы «омолаживают» сосудистые болезни, и все чаще приходят пациенты 30+.

— Какие ранние симптомы или ощущения могут говорить о том, что с сосудами что-то не в порядке? Когда стоит насторожиться и обратиться к специалисту?

— Основные сигналы — это тяжесть, отеки, судороги, чувство распирания или боли в ногах, появление сосудистой сетки. Если говорить об артериях — это онемение, похолодание конечностей, боли при ходьбе, когда человек вынужден останавливаться. Часто люди не придают значения первым симптомам, списывают все на усталость.

— Что делать, чтобы не появлялись тромбы?

— Во-первых, движение. Самое опасное для вен — это длительное сидение. Когда человек сидит часами без движения, кровь застаивается, и это создает условия для тромбообразования. Поэтому в идеале — каждый час вставать, пройтись, размять ноги. Даже пять минут активности могут реально снизить риск.

Во-вторых, вода. Обезвоживание делает кровь густой. В день нужно пить достаточное количество жидкости, особенно в жару, при перелетах, или если принимаешь лекарства, сгущающие кровь, например некоторые гормональные препараты, противозачаточные и так далее.

В-третьих, контроль здоровья сосудов. Если есть видимые изменения, например варикоз, или наследственность по тромбозам — это уже сигналы быть внимательнее. В таких случаях полезно раз в год проходить консультацию специалиста.

— Чего нужно избегать людям, чтобы не запустить состояние своих сосудов?

— Первое — не откладывать визит к врачу на потом. Особенно это касается людей старшего поколения, которые выросли еще в советское время. Они привыкли терпеть и говорить себе: «потом схожу». И часто приходят уже тогда, когда болезнь зашла слишком далеко.

А вот молодое поколение — зумеры и миллениалы — более ответственно относятся к своему здоровью. Это хороший знак. Я часто говорю об этом в подкастах и своем блоге: нужно внедрять концепцию осознанной медицины и говорить о ней и пациентам, и врачам.

— Насколько помогают питание и физическая активность в укреплении сосудов? Можно ли поддерживать их здоровье без хирургического вмешательства?

— В большинстве случаев можно, если вовремя начать. Отказ от курения, спиртного, умеренная физическая активность — это уже лечение. Сосуды любят движение и стабильность.

Хирургическое вмешательство нужно тогда, когда человек долго игнорировал сигналы. Но если следить за собой и приходить на профилактику, часто все ограничивается рекомендациями и наблюдением.

— Сосудистые болезни — это отдельная категория заболеваний или чаще следствие других проблем — сердца, обмена веществ, образа жизни?

— В организме все взаимосвязано. Если нарушается транспорт крови по сосудам, страдают другие органы. Или наоборот — если какой-то орган неправильно работает, это тоже влияет на сосуды. Поэтому в лечении сосудов важно смотреть шире: не просто лечить артерии или вены, а понимать, почему организм дал сбой.

Иногда маленькая деталь приводит к большим симптомам. Например, пациент приходит с жалобой на отек одной ноги или варикозные вены, а при УЗИ сосуды ног — нормальные. Потом выясняется, что причина — сдавление вены в животе, как при синдроме «Щелкунчика» или синдроме Мей-Тернера. То есть источник находится совсем в другом месте.

— Что Вы имеете в виду под «осознанной медициной»?

— Осознанная медицина — это когда и врач, и пациент понимают, что здоровье — это совместная работа. Не «я вылечу» и не «меня спасут», а «мы делаем общее дело».

Например, сосуды — это транспортная магистраль, как дороги в городе. Их нужно регулярно обслуживать и проверять, иначе будет «транспортный коллапс». То же самое и с сосудами. Если не следить за их состоянием, нарушается транспорт кислорода и питательных веществ, страдают органы.

Когда человек относится к своему здоровью осознанно, он делает профилактику. Не зря говорят: лучшее лечение — это профилактика.

— А как это влияет на результаты лечения?

— Каждый врач может рассказать о пациентах, которые после операции не соблюдают рекомендации, а потом это приводит к нежелательным последствиям. Это называется низкая комплаентность. Для врача — это частая причина, почему лечение не дает результата.

Работая за рубежом, я видел, что низкая комплаентность даже прописана как одно из противопоказаний к операции. Поэтому важно, чтобы было доверие между пациентом и врачом.

— Почему доверие между врачом и пациентом так важно?

— Если человек не доверяет, он внутренне сопротивляется. Поэтому врач должен уметь говорить открыто, простыми словами. Это формирует доверие. Когда оно есть — мозг, сознание и подсознание включают весь организм в процесс лечения, и даже самые сложные пациенты восстанавливаются быстрее.

— Значит, врачу сегодня нужно разбираться и в психологии?

— Не знаю, насколько всем нужно быть психологами, но точно важно уметь слушать, объяснять, быть открытым. У нас нередко считается, что врач должен быть строгим и занятым. Но я заметил: когда просто разговариваешь с пациентом по-человечески, некоторые симптомы проходят даже после беседы. Конечно, люди разные — тревожные, мнительные, ожидающие чуда.

— Как Вы работаете с такими пациентами — тревожными, мнительными, ожидающими чудо?

— Это бывает непросто. Мне важно, чтобы пациент понимал: врач не волшебник, не все зависит от нас. Но если мы оба включимся в лечение, результат может прийти быстрее. Когда человек понимает, что от него тоже многое зависит, он начинает меняться. И это приближает момент настоящего исцеления.

— Что бы Вы хотели сказать нашей аудитории в завершение?

— Я бы сказал, что важно инвестировать свое время и средства в здоровье. В погоне за заработком и карьерой мы часто забываем о простых, но важных вещах — о здоровье и близких. Здоровье, как воздух, не чувствуешь, пока оно есть. Поэтому перефразируя известное выражение, скажу: самый подходящий момент начать заниматься здоровьем был десять лет назад, следующий подходящий момент — сегодня.

