«Не заинтересованы в улучшении»: алматинцы просят акима снести их ветхий дом

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с ходом строительства домов и переселения жителей по программе реновации ветхого жилья в Турксибском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в Турксибском районе в квадрате улиц Сейфуллина, Кассина, Котельникова, Акан Серы застройщик ведет строительство восьми многоквартирных жилых домов.

В 2022 году по первой очереди на данном участке были построены и сданы в эксплуатацию два шестиэтажных дома на 119 квартир, куда были переселены жители близлежащих ветхих домов. Для строительства второй очереди были снесены 12 двухэтажных ветхих домов. На их месте в июне этого года завершится строительство шести многоквартирных домов на 429 квартир, из них 130 — для переселения жителей ветхого жилья.

Для начала реализации третьей очереди требуется переселение в дома второй очереди жителей 18 ветхих домов, состоящих из 160 квартир. Однако 34 собственника еще не согласились на переезд, 126 — заключили предварительные договоры.

Большинство владельцев квартир просят ускорить их переселение, ссылаясь на плохие жилищные условия в обветшалых домах. По их словам, собственники, не согласные на реновацию жилья, сдают в аренду свои квартиры, поэтому лично не заинтересованы в улучшении жилищных условий.

Аким города объяснил жителям, что без 100% согласия собственников инвестор не сможет начать переселение. В качестве решения Ерболат Досаев предложил задействовать созданный им переселенческий фонд. Согласившихся оставить ветхое жилье горожан начнут постепенно заселять в квартиры фонда.

— Мы начнем вокруг освобождать ветхие дома через предприятие капитального строительства. Я хочу, чтобы вы переехали в новое жилье, чтобы наконец условия были человеческие, потому что я, когда по таким квартирам хожу, у меня, как у акима, сердце болит, — сказал глава города.

Жильцы обратили внимание акима, что вокруг ветхого дома, чьи жильцы не хотят переезжать, много незаконных построек: бани, огород, бассейны, гаражи. Глава мегаполиса дал указание управлению градостроительного контроля проверить легальность самовольных построек. Вместе с тем заверил, что все вопросы, поднятые жителями на встрече, будут решены в рамках закона.

Ерболат Досаев поручил районному акимату проконтролировать благоустройство и озеленение территории новых домов, а также предусмотреть парковочные места. Градоначальник отметил, что создание комфортной городской среды — одно из главных направлений работы акимата, а вопрос ветхого жилья остается одним из самых актуальных в Турксибском районе.

Многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 1247 домов, количество ветхих домов, требующих реновации, составляет 586 домов.