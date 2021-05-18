Не выделять бюджетные средства на скотомогильники предлагают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Марат Тасмаганбетов предлагает пересмотреть подходы к строительству скотомогильников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблему обсуждали на заседании акимата. Вопрос строительства скотомогильников в районах решается крайне медленными темпами. В прошлом году построили всего три и реконструировали 11. На этот год, по словам руководителя управления ветеринарии Берика Альжанова, запланировали строительство 26 и реконструкцию 83 скотомогильников.

Аким области Кумар Аксакалов поинтересовался стоимостью строительства одного объекта. Оказалось, что типовой скотомогильник стоит от 10 до 17 млн тенге. Б. Альжанов говорит, что на цену влияют земляные работы.

Глава региона поручил М. Тасмаганбетову проконтролировать выделение средств в районных бюджетах на строительство объектов. Однако у первого заместителя акима области иной взгляд на проблему.

«Надо пересмотреть вопрос. По скотомогильникам было не одно поручение. Есть недоработка на местах. Предлагаю внести изменения в протокол акимата. Пусть отчитываются по итогам 9 месяцев. Скотомогильниками не занимаются. И мы видим вспышки бруцеллеза. И каждый прекрасно понимает, что никакая дезинфекция не поможет. Скот надо уничтожать. Не надо выделять много целевых бюджет средств. По сути, скотомогильник – это биометрическая яма, площадью 3х3 метра и глубиной 9 метров. Всегда за счет агроформирований эту работу проводили», - сказал М. Тасмаганбетов.