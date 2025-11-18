«Не верь глазам своим»: как распознать дипфейки и защититься от мошенников

Известные личности становятся «наживкой» мошенников: история депутата

В Казахстане злоумышленники все чаще используют дипфейки, чтобы жертвы вкладывались в сомнительные инвестиционные пирамиды. Для создания таких роликов они нередко выбирают всеобщих любимцев, как, например, эстрадного певца Димаша Кудайбергена и певицу Розу Рымбаеву. Используют даже депутатов, якобы нуждающихся в деньгах.

– Конечно, когда тебя берут на крючок, испытываешь легкий шок. Мне скинули видео и говорят: «Ты что, так нуждаешься в деньгах?». C использованием моего видео и голоса я якобы прошу: «Дайте срочно деньги, я завтра верну». Я специально провел эксперимент. Пошел к своим знакомым и коллегам и спросил: мой это голос или нет. Долго обсуждали. Говорили, что есть какие-то нотки, знакомые черты, но при тщательном рассмотрении видно, что-то не мое. Близкие сказали: «мы бы, наверное, не поверили», – рассказал об инциденте депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

Мажилисмену пришлось в ручном режиме обзванивать всех знакомых, писать во все чаты, объяснять коллегам и информировать службу безопасности об этом вопиющем случае, что он не просил никаких денег.

– Никому и никуда не отправляйте деньги, каким бы убедительным ни казался собеседник – какие бы аргументы, доводы, слезные просьбы или заверения «завтра верну» ни звучали. Я прекрасно понимаю, как это происходит: мне тогда повезло, но это может случиться с каждым. Я знаю десятки случаев, когда не только пожилые, но и люди с высшим образованием, вполне грамотные и взрослые, отдавали не просто деньги – они переписывали имущество, – высказался депутат.

И если деньги утекли внутри Казахстана, еще есть надежда их вернуть. Но если средства уходят за рубеж, вернуть их становится практически невозможно, добавил Пономарев.

По данным МВД РК, только за первые полгода этого года в Казахстане зарегистрировано 11 тысяч киберпреступлений. Из 25 млрд тенге удалось вернуть лишь около 4%.

– В банковском секторе мошенничество просто процветает. Мы говорим банкирам: «Ребята, вы что, не заинтересованы в том, чтобы пресекать мошенничество? Дайте нам цифры». На комитете в Мажилисе нам предоставили данные. Всего 237 случаев, когда все банки страны вернули деньги пострадавшим от мошенничества. Хотя случаев на самом деле тысячи. О чем это говорит? Кажется, будто банки не заинтересованы, но на самом деле они заинтересованы – это их имидж и их деньги. Я лишь говорю, что нужно усиливать работу, – подчеркнул он.

Заместитель директора Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) Руслан Тургульдинов отметил, что технологии искусственного интеллекта развиваются стремительно, и технологии создания дипфейков – не исключение.

– Сегодня все эти инструменты становятся доступными практически каждому человеку. Для их использования не требуется обладать какими-то специфическими знаниями, и в этом, пожалуй, кроется основная угроза. Дипфейк можно сделать буквально за 2-3 минуты. Да, он может получиться немного «кривым», но создать его все равно достаточно просто. Делается это на любом ноутбуке или даже на смартфоне, – говорит спикер.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

Существуют специальные онлайн-сервисы, при помощи которых достаточно загрузить туда видео или фото – и система пытается воспроизвести голос и другие параметры.

– Сейчас достаточно просто ввести текст и даже выбрать интонацию. Не нужны никакие сложные манипуляции со звуком – все создается автоматически, – объяснил эксперт.

Почему Казахстану важно реагировать на угрозу дипфейков уже сейчас

В октябре 2025 года Сергей Пономарев специально выступил с депутатским запросом о необходимости разработки мер по борьбе с дипфейками в Казахстане. По его словам, создавать дипфейки могут не только на кого-то «обычного», но и на бизнесменов, предпринимателей и даже на глав государств.

– Если подделают главу страны или премьер-министра, это уже становится вопросом национальной безопасности. Люди могут поверить таким материалам, и последствия могут быть крайне серьезными, – опасается мажилисмен.

Логично, что злоумышленники выбирают для дипфейков известных публичных личностей, чтобы вызвать доверие.

– Это знак того, что публичные личности реально что-то значат для общества. Люди верят, потому что видят знакомые лица. Проблема в том, что обещают людям деньги, золото, земельные участки – и под давлением громких лозунгов жертвы теряют свои средства, – пояснил специалист.

Сергей Пономарев отметил, что в Южной Корее уже принят соответствующий закон, а в США с 2020 года дипфейки рассматриваются как вопрос национальной безопасности.

– У нас есть Центр экспертизы цифрового контента, который обязан оперативно выявлять фейки и блокировать их. Очень важно, чтобы это делало и наше Министерство искусственного интеллекта. Любые СМИ, блогеры и даже обычные граждане должны иметь возможность быстро проверять подлинность видео, чтобы понять, является ли материал фейком, – считает он.

Руслан Тургульдинов напомнил о существующем продукте NomadGuard, который сейчас интегрирован в Egov Mobile. С его помощью граждан уведомляют в случае утечки персональных данных и предупреждают о том, что эти данные могут быть использованы мошенниками. Кроме того, система позволяет проверять ссылки на безопасность, определяя потенциально фишинговые или вредоносные ресурсы.

При этом дипфейки – это не всегда угроза. Такой инструмент можно использовать и во благо, например, для образовательных целей.

– Это могут быть видеоуроки для школьников, где историческая личность рассказывает детям о своей жизни, о войнах, в которых участвовала, о детстве и других событиях. Такие ролики можно было бы создать и в Казахстане, чтобы, например, ученики могли увидеть, как Абылай хан рассказывает историю от первого лица, – пояснил он.

Как распознать дипфейк: простые правила

Руслан Тургульдинов рассказал, на что следует обращать внимание, чтобы определить, дипфейк это или нет. В первую очередь стоит проверить источник информации.

– Если сообщение пришло от друга в виде ссылки, возможно, его аккаунт был взломан. Перепроверьте, позвоните, уточните. Если ваш знакомый тоже поверил и пытается вас агитировать, важно посмотреть, на какой сайт ведет ссылка. Если это что-то подозрительное, о чем вы никогда не слышали, скорее всего, информация недостоверна, – рекомендует эксперт.

Он пояснил, в кибербезопасности есть философия Zero Trust – нулевого доверия. Его принцип таков: все, что пользователь видит в сети, не принимает за правду и перепроверяет.

Во-вторых, необходимо обратить внимание на сам контент. Если это видео, стоит оценить голос и интонацию.

– В дипфейках интонация часто монотонная: нет пауз, тембра, ускорений или замедлений – все звучит на одной скорости, – объясняет он.

Тургульдинов также обратил внимание на поддельные сайты, имитирующие популярные СМИ.

– Мы видим, как подделываются сайты популярных СМИ, где статьи красиво оформлены, с названиями и историями успеха какого-то человека. На подобных сайтах предлагают: «Переходите сюда, и у вас получится так же, как у меня». Логотип, цвета, оформление – все идеально, сайт вполне может внушать доверие, – приводит пример эксперт.

Поэтому важно обращать внимание на источник. Злоумышленники могут поменять одну-две буквы, чтобы сайт выглядел как оригинал, но уже мелкие детали выдают подделку.

Ведущая подкаста Мадина Аргын отметила, ни один телеканал Казахстана никогда не будет призывать вложить во что-то деньги.

Кадр с подкаста Bizdin Orta

В-третьих, нужно проверять качество изображения. Даже мелкие детали, будь это движение, мимика, взгляд, движение рта или улыбка, могут выдать подделку.

– Если что-то кажется неестественным, то скорее всего, это дипфейк, – отметил Тургульдинов.

По словам Мадины Аргын, отключенные комментарии у видео могут служить поводом для настороженности. Ведущая добавила, что при оценке дипфейка важно обращать внимание на контекст: если казахоязычные люди начинают говорить на русском, или, наоборот, русскоязычные – на казахском, даже всего на 15 секунд, это уже должно вызывать подозрение.

Напомним, ранее выходил материал о том, как в Казахстане дипфейки стали инструментом привлечения средств граждан в сомнительные инвестиционные проекты с обещанием сверхприбыли. Подробнее об этом – читайте в материале.