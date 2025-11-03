Как казахстанцев через фейки втягивают в сомнительные инвестпроекты

Как работают дипфейки в социальных сетях?

В социальных сетях начала массово распространяться реклама инвестиционной платформы, в названии которой фигурирует небезызвестная в стране и мире компания «Казатомпром». Все было убедительно: в роликах фигурировали известные казахстанцы, в том числе Димаш Кудайберген и его родители, которые убеждали в том, что это надежное вложение средств. Журналист телеканала Jibek Joly встретился с отцом известного певца и другими пострадавшими от мошеннического маркетинга.

– Меня задело, что используют лицо Димаша в мошеннических целях. Я публично заявляю, что это дело рук нечистых на руку людей и призываю им не верить. Люди доверяют, потому что видят знакомое лицо. Мы писали жалобы во все социальные сети, но результатов почти нет. Здесь нужно вводить нормативные законы. Мы никогда не будем рекламировать сомнительные схемы, – рассказал отец Димаша Канат Айтбаев.

Кадр из видео

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун сообщил, что в Казахстане будет введена ответственность за создание и распространение дипфейков.

– Если вы реализуете продукты, связанные с использованием ИИ, потребитель должен понимать, быть предупрежден, что с ним разговаривает ИИ. Наказание, нормы, связанные с административной ответственностью, это будет прописываться в законодательстве. Мы входим в соответствующую рабочую группу, - рассказал вице-министр в кулуарах Мажилиса.

Но вернемся к инвестиционной платформе: она была преподнесена как важнейшая государственная инициатива – возможность для казахстанцев стать совладельцами национальных богатств, приобрести акции и наконец почувствовать реальную причастность к ресурсам страны. Многие поверили потому что полагали, что имеют дело с "Казатомпромом". Один из них - правозащитник Виктор Сыздыков.

– Я решил проверить, что это за проект. Сначала спросил у знакомых — никто о нем не слышал. Тогда решил убедиться сам, – отметил Виктор Сыздыков.

Когда в рекламе появилось сообщение, что программа якобы поддерживается государством, он заполнил анкету, после чего ему позвонил менеджер по имени Сергей. Затем клиента передали «аналитику», представившемуся Расулом. Тот сообщил, что будет открыт брокерский счет и направил к девушке-специалисту.

– В итоге счет действительно открыли, и я перевел туда 49 520 тенге, – рассказал В. Сыздыков.

Недобросовестная реклама

В «личном кабинете» на платформе все выглядело убедительно – графики, баланс, уведомления. Однако вскоре «аналитик» по имени Расул предложил увеличить доход. По его словам, чтобы «зарабатывать больше», нужно было внести еще 210 тысяч тенге сверх уже переведенных 49 520.

Виктор отметил, что это противоречило условиям, указанным в рекламе, где говорилось о возможности начать с небольшой суммы и получать прибыль до 90 тысяч тенге ежедневно. Когда он отказался увеличивать вклад, Расул сообщил, что работать с такой суммой никто не будет, и что «реклама – это просто реклама».

По словам Сыздыкова, после открытия счета стало ясно, что переведенные 49 520 тенге ушли на имя ИП «Абдрашева». Когда Виктор обратился в полицию, сотрудники попытались связаться с представителями платформы, но те отрицали получение каких-либо средств.

Аналитик Расул уверял, что вложения направляются в крупные казахстанские компании — «КазМунайГаз», «Казахтелеком», а также в криптовалютные активы.

– Потом он передал меня девушке, она представилась как Лейла. Сказала: если хотите закрыть счет – напишите заявление. Я написал, они быстро одобрили и попросили номер карточки. Потом объяснили, что для возврата средств нужно «перевести из долларов в тенге», так как «платформа находится в Америке». Начали рассказывать разные детали, как будто техническая процедура. В итоге заявили, что я должен внести еще 62 986 тенге, чтобы «провести зеркально» операцию и вернуть деньги в двойном размере. Ну, тут я, как говорится, поплыл. Взял деньги у супруги – свои я специально снял со счетов, чтобы исключить махинации. Думал, что это обычная процедура, и перевел эти 62 986 тенге, – отметил Сыздыков.

Кадр из видео

По словам пострадавшего, после перевода «зеркальной суммы» Лейла заверила его, что деньги будут возвращены в двойном размере, и счет будет закрыт. Однако вскоре с ним вновь связался аналитик Расул. Он спросил, удалось ли завершить операцию. Виктор ответил, что нет — на платформе якобы возникли технические проблемы.

Позже ему сообщили новую причину: операция не может быть завершена из-за «неснижаемого остатка» в размере 100 долларов, который, по их словам, предусмотрен «договором». Сыздыков отметил, что ни о каком неснижаемом остатке ранее речь не шла. Он напомнил, что уже перевел 49 520 тенге и дополнительно 62 986 тенге, предоставил квитанции, однако ситуация не изменилась.

По словам Виктора, именно тогда он рассказал об этой ситуации в социальных сетях, посвященных вопросам ЖКХ и общественному контролю. Он разместил пост о произошедшем не только на своей странице, но и в крупных сообществах — «Поговорим о ЖКХ», «Всё о ЖКХ» и другие.

– И после этого я перестал общаться с ними, но аналитик все время звонил и настаивал: «Закройте счет». Как я мог закрыть, если мне снова говорили, что это невозможно? При том что аналогичные переводы – например, 5 тысяч тенге с 10% прибыли от какой-то операции с криптовалютой – проходили без проблем, – поделился спикер.

Мужчина сразу же обратился за помощью как председатель Республиканского союза общественных защитников. Он указал свой номер телефона, чтобы подключить юристов и не только предупредить казахстанцев, но и инициировать расследование. Дочки Сыздыкова обратились в полицию, приехали два сотрудника, зафиксировали заявление и выдали квитанцию о его принятии.

Что говорит представитель платформы и что говорят в «Казатомпроме»?

На претензии Виктора в присутствии журналистов ответил тот самый аналитик Расул Исламьяров. В разговоре с корреспондентом он заявил, что «никакого мошенничества нет», а клиент якобы сам нарушил условия закрытия счета:

– Он не соблюдает нормы, которые нужны для закрытия счета. Из-за этого ему подключена услуга Broker Service. Я с ним каждый день на связи, не блокирую, не скрываюсь. Деньги находятся у него на биржевом счету, доступ имеет только он, – утверждает Р. Исламьяров.

Он также настаивает, что реклама с использованием изображений известных людей и известных компаний – это «просто маркетинг» и никакого реального отношения к их «инвестиционной» платформе отношения не имеет.

– Если женщина рекламирует колбасу, это не значит, что она ее делает. Это обычная реклама для привлечения пользователей. Я не имею отношения к производству этих роликов, – сказал он.

Расул уверяет, что работает как «независимый аналитик» и сотрудничает с международными площадками:

– Я сотрудничаю с биржами вроде Bybit, HTX, Binance. Доступ к его деньгам имею не я, а только он. Все операции отражаются в личном кабинете, – отметил собеседник.

Однако объяснить, почему для «возврата средств» требовались повторные переводы на счета частных ИП, он не смог, сославшись на «конвертацию валют через P2P-операции».

В «Казатомпроме» официально заявили, что все видеоролики и публикации, где упоминается их компания, не соответствуют действительности. Это цифровые подделки, созданные мошенниками.

– Казатомпром не запускает никакие платформы для заработка и не дает инвестиционных рекомендаций, – рассказали в компании.

Впрочем, вышеупомянутый Расул в разговоре с корреспондентом агентства Kazinform и сам не скрывает, что отношения к настоящему «Казатомпрому» их компания не имеет, и это лишь маркетинговый ход.

Так мы убедились, что представители инвестиционной компании действуют довольно уверенно, все претензии отметают, аппелируя к тому, что именно так, а не иначе они понимают эффективную рекламу. А во всех проблемах виноват сам клиент.

Чтобы поставить точку в этой истории не хватает комментария уполномоченных органов. Однако, в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка не дали четкого ответа, ответив, что необходимо сделать официальный запрос.

Между тем на официальном сайте Агенства имеется «Реестр выданных, переоформленных лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг». И в этом реестре нет ни инвестиционной платформы, ни ИП на счет которого были переведены средства.

Как вложить свои средства правильно?

Комментируя ситуацию экономический эксперт Бауыржан Искаков отметил, что легальные, лицензированные инвестиционные платформы в Казахстане, как правило, предлагают умеренную, но реальную доходность на основе рыночных инструментов.

Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

Примерные ориентиры: депозитные и облигационные продукты – доходность 10–16% годовых в зависимости от срока и условий; акции казахстанских компаний – исторически 10–30% годовых, с учетом рисков колебаний цены; инвестиционные фонды – в среднем 8–20% годовых в зависимости от выбранной стратегии.

Все эти инструменты доступны только через лицензированные брокерские компании, зарегистрированные в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.

– Мошеннические схемы обычно обещают нереалистично высокую доходность, чтобы вызвать интерес – от 50 до 100% в месяц, без рисков и с гарантией дохода. Часто предлагают «автопилот» или бота, который торгует за вас. Признаки мошеннических платформ: отсутствие лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, отсутствие юридического адреса в Казахстане, агрессивная реклама в Telegram или Instagram, обещание быстрой прибыли без обучения. Что важно знать: легальный инвестор никогда не обещает гарантированный доход – любая инвестиция связана с рисками. Да, в Казахстане можно инвестировать в акции крупных компаний через современные цифровые платформы, – сообщил Б.Искаков.

Существуют разные категории эмитентов и брокеров в Казахстане. Популярные легальные площадки для инвестиций: Freedom Finance и Freedom Broker, которые дают доступ к мировым биржам. Halyk Invest – брокер от Народного банка и многие другие. Все эти платформы – официальные приложения казахстанских бирж, позволяющие инвестировать прямо со смартфона после дистанционного открытия брокерского счета.

Посредник для инвестиций не обязателен. Сегодня любой человек может пройти базовое обучение. Например, у Freedom Finance такие имеются, а у Jusan – бесплатные курсы для начинающих инвесторов.

... Эта история – напоминание о том, что даже самая убедительная реклама может не соответствовать действительности. Использование имен известных личностей и государственных программ создает иллюзию доверия. Опыт Виктора Сыздыкова показывает: прежде чем инвестировать, важно проверять источник, консультироваться с официальными структурами и не полагаться на громкие обещания. Бдительность и информированность остаются главным инструментом защиты интересов граждан.