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    12:53, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Не только госорганы должны нести ответственность за этнокультурную политику – Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул влияние социальной политики на межэтническую ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом межэтническая стабильность положительно влияет на экономику, социальное положение людей. В этом мы убедились за эти 30 лет. Для сохранения стабильности в стране большое значение имеют культура и образование, информационная безопасность. В этом направлении мы также приняли системные меры, обеспечивающие всестороннюю и эффективную, то есть инклюзивную, государственную политику. Для этого были созданы специальные структуры», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Тем не менее, по словам Президента, особую роль в деле укрепления межэтнических соглашений играет каждое министерство и учреждение.

    «Особое место занимает политика в социальной сфере. На самом деле за этнополитику должны отвечать не только компетентные органы. Для успешного выполнения предстоящих задач государству и обществу необходимо работать вместе. Только тогда мы сможем сохранить единство нашего народа и укрепить наше государство», - подчеркнул Президент, заявив о необходимости принятия конкретных мер для дальнейшего совершенствования политики межэтнических отношений.

    «Это требование современности, одна из долгосрочных целей Казахстана», - заключил Глава государства.

    Напомним, сегодня в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Главная Политика Общество
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