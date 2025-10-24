РУ
    Не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса — Токаев

    Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана, отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.,

     — По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах. Это, конечно, радует, но самое главное — не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства. Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций, в противном случае, можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений. Работа началась, — сказл Президент. 

    Он напомнил, что в стране запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе «Казахтелекома», стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы.

    — Стратегическая задача — за три года превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Искусственный интеллект и цифровые инструменты должны быть поставлены на службу прогресса Казахстана. Следует срочно приступить к созданию экономики знаний, где креативность и инновации станут главным фактором роста, а интеллектуальный капитал — основой конкурентоспособности страны, — подчеркнул Глава государства. 

