Не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса — Токаев

— По уровню цифровизации Казахстан занимает высокие позиции в глобальных индексах. Это, конечно, радует, но самое главное — не почивать на лаврах, а держать руку на пульсе научно-технического прогресса, чтобы развивать современную экономику, соответствующую самым высоким мировым критериям. Поэтому мы объявили цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта приоритетами развития государства. Здесь Казахстан ни в коем случае не должен отстать от передовых глобальных тенденций, в противном случае, можем оказаться в крайне незавидном положении, в арьергарде мирового развития со всеми тяжелейшими последствиями для подрастающих поколений. Работа началась, — сказл Президент.

Он напомнил, что в стране запущен первый национальный суперкомпьютер, функционирует еще один суперкомпьютер на базе «Казахтелекома», стартовала программа AI Sana, приступили к реализации масштабного проекта Alatau City, принимаются меры по законодательному обеспечению всей этой исключительно важной работы.