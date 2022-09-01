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Не менее 5 млн га неиспользуемых земель вернут государству до конца года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
1 Сентября 2022, 13:36
Не менее 5 млн га неиспользуемых земель вернут государству до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев напомнил об актуальности вопроса по изъятию неиспользуемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу отдельно остановиться на деятельности Комиссии по изъятию неиспользуемых земель. В рамках ее работы государству уже возвращено около 2,9 млн га сельхозземель. До конца года планируется возврат не менее 5 млн га», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель, составляет около 10 млн га.

«Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более, что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят», - добавил Глава государства.


Фото: pixel-shot.com

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