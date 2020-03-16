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Не менее 300 млрд тенге выделят на поддержку предпринимателей и создание рабочих мест – Глава государства
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее 300 миллиардов тенге», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем обращении.
«Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «Экономика простых вещей», - добавил Глава государства.
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