Не купаться в запрещенных местах в Крещение призвали спасатели Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали о безопасности в православный праздник Крещение Господне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ночь с 18 на 19 января в Вознесенском кафедральном соборе Алматы будет совершена праздничная Божественная Литургия, по окончании которой состоится чин Великого освящения воды. Богослужение возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр», - сообщили в митрополии.

В крещенские праздники все желающие смогут совершить погружение в иордань – источник с освященной водой - в следующих храмах Алматы и Алматинской области:

1. Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5; тел.: (+7 727) 227-54-65)

19 января с 09:00 до 18:00

2. Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Латифа Хамиди, 30; тел.: (+7 727) 397-41-05)

19 января с 01:00 до 22:00

3. Собор в честь Рождества Христова (пос. Акбулак, ул. Асфальтная, 1А; тел.: (+7 727) 270-82-77)

18 января с 22:00 до 22:00 19 января (сутки)

4. Богоявленский храм (ул. Садовникова, 196; тел.: (+7 727) 225-03-13)

19 января с 00:00 до 02:00 и с 10:30 до 14:30

5. Храм во имя великомученицы Параскевы Пятницы (ул. Жансугурова, 500В; тел.: (+7 727) 251-16-10)

19 января с 00:00 до 08:00 20 января

6. Крестовоздвиженский приход (микрорайон Карасу, ул. Высоковольтная, 37Б; тел.: (+7 727) 385-19-41)

18 января с 21:00 до 22:00 19 января

7. Храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (Алматинская область, поселок Космос, Кайнарский сельский округ, Талгарский район; тел.: (+7 777) 236-43-33)

18 января с 12:00 до 00:00 20 января

8. Храм в честь Покрова Божией Матери (Алматинская область, г. Иссык, ул. Токатаева, 155; тел.: (+7 2775) 4-52-53)

19 января с 11:00 до 17:00

9. Никольский храм (Алматинская область, г. Талгар, ул. Гагарина, 68; тел.: (+7 727 74) 2-30-85)

19 января с 11:00 до 17:00

10. Приход во имя святых мучеников Адриана и Наталии (Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, ул. Ажимуратова, 1; тел.: (+7 727) 251-78-43)

19 января с 11:00 до 23:00

11. Казанский храм (Алматинская область, с. Узынагаш, ул. Сатпаева, 90; тел.: (+7 72770) 2-24-66)

18 января с 14:00 до вечера следующего дня

12. Михаило-Архангельский собор (Алматинская область, г. Каскелен, ул. Карасай батыра, 30; тел.: (+7 777) 789-94-32)

19 января с 11:00 до 00:00

Купель будет установлена на территории храма.

13. Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (г. Алматы, Илийский район, микрорайон Первомайский, ул. Центральная, 86; тел.: (+7 727) 260-34-54)

19 января с 02:00 (по окончании Литургии) до 22:00

14. Иверский храм (Алматинская область, пос. Боралдай, ул. Курчатова,13; тел.: (+7 727 52) 387-69-09)

19 января с 05:00 до 23:00

15. Храм во имя святого преподобного Серафима Саровского (Алматинская область, поселок Чапаево, ул. Мира, 24; тел.: (+7 2752) 7-70-01)

19 января с 10:00 до 17:00

16. Никольский храм (Алматинская область, Илийский район, с. Междуреченск, ул. Школьная, 15; тел.: (+7 252) 4-64-02)

19 января с 10:00 до 22:00

17. Приход во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского (Алматинская область, поселок Жетыген, ул. Железнодорожная; тел.: (+7 727 52) 5-12-81)

Погружение в иордань будет организовано Иоанновским храмом на южном побережье Капчагайского водохранилища, где располагается база отдыха «Солнечный берег».

19 января с 12:00 до 14:00

18. Покро-Всехсвятский храм (г. Алматы, ул. Юных пионеров, 85; тел. (+7 727) 239-78-37)

19 января с 00:00 до 22:00

19. Благовещенский храм (Алматинская область, поселок Алатау, ИЯФ западнее ул. Ибрагимова, 13; тел. (+7 727) 386-52-32).

19 января с 01:00 до позднего вечера

20. Собор во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко, 100; тел. (+7 7282) 27-09-67).

19 января с 01:00 до позднего вечера

21. Храм во имя святого архангела Гавриила (Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Пушкина, 211А; тел. (+7 7282) 23-48-84).

19 января с 01:00 до позднего вечера

22. Храм в честь Абалацкой иконы Божией Матери «Знамение» (Алматинская область, Ескельдинский район, пос. Карабулак, ул. Оразбекова, 3; тел. (+7 2836) 3-00-19).

19 января с 00:00 до 04:00





Для обеспечения безопасности людей в указанных местах крещенских купаний будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС Алматы, департамента полиции, спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения города Алматы, медицинских работников Центра медицины катастроф, а также скорой медицинской помощи.

«В целом, на этих мероприятиях безопасность будут обеспечивать более 350 человек и 44 единицы техники. Они будут увеличены по мере необходимости. Хочу отметить, что в других местах купаться запрещается. Только в этих разращённых местах», - сказал на брифинге замначальника департамента по ЧС Алматы Ерлан Алибеков.

По его словам, территории мест купаний будут освещены, а также будут организованы пункты обогрева.

Вместе с тем во избежание чрезвычайных ситуаций на воде департамент по ЧС Алматы рекомендует:

- не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели;

- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду), не должно находиться более трех человек;

- купайтесь в присутствии медиков и спасателей;

- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- после купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.

При длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности.

При резком ухудшении самочувствия необходимо обратиться к медицинским работникам, которые дежурят на местах купания.