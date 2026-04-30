Не хватает кислорода: суд высказался об освобождении экс-главы урбанистики Алматы по здоровью

Бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов заявил о ухудшении состояния здоровья в суде и ходатайствовал о проведении медицинской экспертизы, передает корреспондент агентства Kazinform.

После рассмотрения ходатайства об отводе судьи, в удовлетворении которого защите было отказано, процесс продолжился под председательством судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Бахытхана Бакирбаева.

— Я очень плохо себя чувствую, сейчас меня увезут на автозаке, а там мне не хватает кислорода. У меня сердечное заболевание, я инвалид третьей группы, — сказал он.

Суд отметил, что при наличии медицинских противопоказаний, которые могут свидетельствовать о невозможности дальнейшего содержания под стражей, защита вправе обратиться в соответствующие органы — КУИС и прокуратуру — для проведения проверки состояния здоровья подсудимого.

— Если они предоставят суду заключение о невозможности дальнейшего содержания под стражей, тогда суд может рассмотреть данное ходатайство, — сказал судья.

После этого судебное заседание продолжилось. Прокурор зачитал обвинительный акт, в котором существенных изменений нет. Ранее мы писали о том, в чем именно обвиняется подсудимый.

Ранее в ходе предварительного слушания защитники Алмасхана Ахмеджанова настаивали на переводе подзащитного под домашний арест либо просили избрать иную меру пресечения, ссылаясь на состояние его здоровья.

Отметим, сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось повторное рассмотрение дела в отношении шести фигурантов, среди которых Алмасхан Ахмеджанов и бывший руководитель управления земельных отношений города Ардак Самамбетов.

В феврале 2025 года суд признал всех шестерых виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и пособничестве в мошенничестве, назначив им различные сроки наказания.

Однако в феврале 2026 года Алматинский городской суд отменил приговор. Позже уголовное дело было возвращено прокурору для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Алмасхан Ахмеджанов был задержан летом 2023 года. По данным следствия, его подозревали в злоупотреблении полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов в Алматы.