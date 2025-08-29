РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:42, 29 Август 2025 | GMT +5

    НДС и цены в Казахстане: как изменились показатели

    Глава Нацбанка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Астане, рассказал о прогнозах по инфляции на 2026 год и последствиях повышения НДС. По его словам, Нацбанк ожидает рост инфляции в пределах 9,5–11,5%, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    — Правительство берет 10%, это середина прогноза. Поэтому мы не видим каких-то расхождений. Этот вопрос с нами обсуждался. Мы вместе вырабатывали подходы и моделировали. Считаем, что и для бюджетных, и для наших целей денежно-кредитной политики это то, что мы действительно видим с учетом всех рисков, всех мер, в том числе и налоговой реформы, — сказал Сулейменов.

    Отвечая на вопрос о том, какие товары и услуги могут подорожать после повышения НДС, глава Нацбанка отметил, что прогнозировать конкретику сложно.

    — Значительный объем ожидания налогового эффекта уже просачивается в цены, тарифы и планы. Наверное, на следующий год какого-то резкого повышения в результате введения НДС мы не увидим. Увидим, безусловно, какой-то прямой эффект, но так как это во многом базируется на инфляционных ожиданиях, значительное просачивание ожидания цен и тарифов, на наш взгляд, уже произошло, — пояснил он.

    Ранее в Нацбанке ответили, есть ли в Казахстане избыток российских рублей.

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
