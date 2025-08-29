НДС и цены в Казахстане: как изменились показатели

— Правительство берет 10%, это середина прогноза. Поэтому мы не видим каких-то расхождений. Этот вопрос с нами обсуждался. Мы вместе вырабатывали подходы и моделировали. Считаем, что и для бюджетных, и для наших целей денежно-кредитной политики это то, что мы действительно видим с учетом всех рисков, всех мер, в том числе и налоговой реформы, — сказал Сулейменов.

Отвечая на вопрос о том, какие товары и услуги могут подорожать после повышения НДС, глава Нацбанка отметил, что прогнозировать конкретику сложно.

— Значительный объем ожидания налогового эффекта уже просачивается в цены, тарифы и планы. Наверное, на следующий год какого-то резкого повышения в результате введения НДС мы не увидим. Увидим, безусловно, какой-то прямой эффект, но так как это во многом базируется на инфляционных ожиданиях, значительное просачивание ожидания цен и тарифов, на наш взгляд, уже произошло, — пояснил он.

