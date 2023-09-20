NCOC начала строить трубопровод для передачи 1 млрд кубометров газа в год

Оператор Северо-Каспийского проекта компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (NCOC) начала строительство газопровода от УКПНиГ «Болашак» до будущего газоперерабатывающего завода третьей стороны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Компании.

Сообщается, что NCOC приступила к строительству газопровода в рамках реализации своей части обязательств по проекту передачи 1 миллиарда кубических метров газа в год.

Протяженность газопровода, прокладываемого от установки комплексной подготовки нефти и газа (УКПНиГ) «Болашак» до газоперерабатывающего завода третьей стороны, составит около 15 км. Для строительства газопровода используются 16-дюймовые трубы, изготовленные по специальному заказу для эксплуатации в суровых условиях Северо-Каспийского проекта и соответствующие международным стандартам по классу безопасности. Транспортировка труб осуществлялась морским и наземным видами транспорта казахстанской подрядной компанией ТОО KCOI.

Данным проектом предусматривается передача 1 млрд кубических метров сырого газа в год с УКПНиГ «Болашак» на газоперерабатывающий завод третьей стороны. Строительство ГПЗ в настоящее время осуществляется АО «Национальная компания «QazaqGas». Успешный запуск данного проекта позволит увеличить добычу нефти на месторождении Кашаган примерно на ~ 25 тыс. баррелей в сутки.

В NCOC отмечают, что реализация данного проекта обеспечит прирост ресурсной базы газа, позволит обеспечить регионы Казахстана природным газом, а также создаст мультипликативный эффект для экономики страны.