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Названы сроки завершения долгостроев в Астане

27 Декабря 2022, 16:57
Названы сроки завершения долгостроев в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» Даулет Доскулов рассказал о работах касательно проблемных объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При второй волне появления проблемных объектов долевого строительства в столице насчитывалось 150 домов в 52 объектах. Это более 16 тысяч обманутых дольщиков. В рамках государственной программы в период с 2019 года по настоящее время завершено строительство 120 домов и обеспечено жильем более 14 тысяч семей дольщиков. Оставшиеся 30 домов планируется завершить в 2023-м и начале 2024 года», - сказал Даулет Доскулов в ходе заседания Общественного совета города.

Вместе с тем, по его словам, на контроле управления находится более 10 объектов, рассматриваемых в рамках межведомственной комиссии при акимате города с участием заинтересованных государственных органов, которые достраиваются самостоятельно путем привлечения инвесторов.

«При этом, аким города с момента назначения все эти объекты в срок чуть больше недели объехал, по ним всем даны соответствующие поручения ответственным лицам. Работа по завершению этих объектов продолжается», - заверил представитель акимата.


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