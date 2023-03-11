Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Названы самые опасные города Европы

Автор:  
Татьяна Кудренок
11 Марта 2023, 00:51
Названы самые опасные города Европы Фото: flickr.com

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Город Престон в Великобритании получил звание самого опасного города в Европе по версии глобальной базы данных Numbeo, передает МИА «Казинформ».

Создатели базы данных Numbeo попросили около 100 000 человек принять участие в опросе на тему безопасности и составили рейтинг самых опасных городов Европы.

Жителей Престона беспокоит уровень преступности в городе, который сильно вырос за последние три года, а также высокий уровень употребления наркотиков местными жителями. Вандализм, кражи, вооруженные нападения – вот лишь некоторые из причин, по которым город занял первую строчку антирейтинга.

В тройку также вошли британский город Бредфорд, занимающий 2-ое место, и Марсель во Франции, оказавшийся на 3-м месте.

Стоит отметить, что в 10-ку самых опасных город попали еще два города в Великобритании – Ковентри и Бирмингем, расположившиеся на 4-ом и 7-ом местах соответственно.

Пятерку замыкает итальянский город Катания.

В 10-ку также вошли:

6. Шарлеруа, Бельгия

8. Нант, Франция

9. Неаполь, Италия

10. Монпелье, Франция.

Последнее место рейтинга, а также звание наименее опасного города в Европе получил Берн в Швейцарии.

Великобритания   Европа   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане